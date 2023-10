Kooperation mit gutem Zweck Marke Share versorgt Alba Berlin künftig mit Wasser

Eine Kooperation für den guten Zweck: Die soziale Konsumgütermarke share versorgt die Basketballerinnen und Basketballer von Alba Berlin zukünftig mit Wasser beim Training und bei ihren Spielen. Die Marke wurde 2017 in Berlin gegründet und handelt nach dem 1+1-Prinzip: Jeder gekaufte Gegenstand wird als äquivalentes Produkt in anderen Ländern gespendet.

„Wir freuen uns auf die Kooperation mit share. Mit unserem breiten und vielseitigen Jugend-Programm übernehmen wir seit vielen Jahren in Berlin, national und international gesellschaftliche Verantwortung und sind zu einem wichtigen Sozialakteur geworden. Die Zusammenarbeit mit share passt deshalb sehr gut zu uns.“ , sagt Marco Baldi CEO von Alba Berlin.

Bei Alba rechnet man über die Saison mit 15.000 bis 20.000 getrunkenen Flaschen Wasser. In Zusammenarbeit mit der NGO „Aktion gegen Hunger“ verspricht share den Zugang zu sauberem Trinkwasser in den ländlichen Regionen Sierra Leones – für mindestens 20.000 Tage. „Als soziale Marke aus Berlin freuen wir uns, dass wir mit Alba Berlin einen so starken lokalen Partner gefunden haben, der wie wir sowohl vor Ort als auch global soziale Verantwortung übernimmt“, sagt share-Mitgründer Ben Unterkofler.

Zusätzlich soll für jeden geworfenen Korb von Alba ein Mensch für einen Tag in Sierra Leone von sauberem Trinkwasser profitieren. Somit rechnen die Verantwortlichen mit voraussichtlich 5000 weiteren Tagen für die Menschen vor Ort. Die Spenden würden dann in den betreffenden Gebieten von der NGO umgesetzt werden.