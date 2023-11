Länderspiel im Ticker So startet die deutsche Nationalelf gegen Österreich

20.25 Uhr: Für Julian Nagelsmann ist das Spiel gegen Österreich indes ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Trainer der Österreicher ist seit Ende Mai 2022 Ralf Rangnick, der Nagelsmann einst zu RB Leipzig holte. Rangnick sagte im Vorfeld, dass er die Spielidee Nagelsmanns „natürlich“ kenne.

Unter Rangnick qualifizierte sich Österreich als Zweiter der Gruppe F – nur einen Punkt hinter Gruppensieger Belgien – für die EM 2024 in Deutschland. Im Vergleich zum finalen Gruppenspiel am vergangenen Donnerstag in Estland (2:0) wechselt Rangnick nur einmal: Mwene ersetzt Wöber.

20.15 Uhr: Drei Tage nach der Niederlage in Berlin gegen die Türkei steht für das DFB-Team um 20.45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Österreich das nächste prestigeträchtige Länderspiel an. Bundestrainer Julian Nagelsmann baut dabei weiter auf Kai Havertz in der Rolle als linker Außenverteidiger und verzichtet auf Joshua Kimmich sowie Florian Wirtz. Im Tor steht beim letzten EM-Testländerspiel des Jahres erneut Kevin Trapp als Ersatzmann von Marc-André ter Stegen.

Im Vergleich zum 2:3 gegen die Türkei bringt Nagelsmann Mats Hummels, Leon Goretzka und Serge Gnabry in die Startformation. Dafür muss neben Kimmich und Wirtz auch Benjamin Henrichs aus der Anfangsformation weichen. An seiner Taktik mit einem offensiv ausgerichteten Schienenspieler Havertz ändert der 36-Jährige trotz der Kritik nach der Türkei-Niederlage aber nichts.

Die deutsche Aufstellung: Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger, Havertz - Goretzka, Gündogan Gnabry, Brandt - Sané, Füllkrug