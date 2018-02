Wenn Grüne Grün opfern, sehen Bürger rot. Das gilt auch, wenn es zugunsten des Radverkehrs passiert wie zurzeit beispielsweise an der Heerstraße in Spandau, der Stahlheimer in Prenzlauer Berg und am Schleswiger Ufer im Hansaviertel. Überall beklagten sich Anwohner über das Vorgehen der Behörden - bei grünen Bezirksstadträten in Pankow und Mitte sowie bei der Verkehrsverwaltung des Senats.

Tagesspiegel | Stefan Jacobs