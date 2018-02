Das war Tag 14



Der Einzug ins Eishockeyfinale war aus deutscher Sicht heute der Höhepunkt aus Pyeongchang. Nach einer tollen Teamleistung schlägt Deutschland die klaren Favoriten aus Kanada mit 4:3. Aber bereits zuvor konnten sich die Deutschen über Bronze in der Biathlon-Staffel der Männer freuen. Trotz vieler Schießfehler liefen Schempp, Peiffer, Doll und Lesser hinter Schweden und Norwegen auf Platz drei. Weniger erfolgreich sind dagegen die deutschen Eisschnellläufer, die weiter auf eine Medaille bei Olympia warten. Nico Ihle verpasste über 1000 Meter das Podest klar und wurde Achter. Der Sieg ging an den niederländische Topfavoriten Kjeld Nuis vor dem Norweger Havard Lorentzen und Kim Toe Yun aus Südkorea. Bereits in der Nacht holte Kanada im Skicroos einen Doppelsieg. Kelsey Serwa holte vier Jahre nach Rang zwei in Sotschi den Olympiasieg in Pyeongchang. Rang zwei ging an Brittany Phelan. Bronze sicherte sich Fanny Smith aus der Schweiz. Und auch Russland sorgte für Nachrichten. Im zweiten Halbfinale besiegten die Eishockey-Männer Tschechien 3:0. Übertroffen wurde das noch von der ersten Goldmedaille für das Team. Das holte die 15 Jahre alte Moskauer Eiskunstläuferin Alina Sagitowa. Für die negativ-Nachricht des Tages sorgten allerdings auch die Russen: In einer Probe der Bobpilotin Nadeschda Sergejewa sei eine verbotene Substanz gefunden worden, sagte Alexander Subkow, Präsident des russischen Bob- und Skeletonverbands. Es wäre der vierte Doping-Fall bei diesen Spielen.