Nach Altglienickes Sieg bei Energie Regionalliga wird noch spannender

Zwischendurch wollte Karsten Heine gar nicht mehr hinsehen. Die von ihm trainierte VSG Altglienicke hatte in der zweiten Halbzeit bei Energie Cottbus beste Chancen ausgelassen. So hätte beispielsweise Kolja Oudenne den Ball aus kürzester Distanz über die Linie bringen müssen. Doch das gelang ihm nicht.

Am Ende aber durften Heine und die VSG am Sonnabend in der Fußball-Regionalliga Nordost jubeln. Dank Kolja Oudenne. Denn der 21-Jährige erzielte in der 76. Minute sowie in der Nachspielzeit die Tore zum überraschenden 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg beim Spitzenreiter. Für Energie war es die erste Heimniederlage der laufenden Saison. Zuvor hatten die Lausitzer alle sieben Heimspiele gewonnen.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz war nach dem Spiel bedient. „Heute ist vieles auf der Strecke geblieben“, sagte Wollitz: „Es bleibt festzuhalten, dass das eine absolut verdiente Niederlage war und ich habe auch der Mannschaft im Kreis gesagt, dass das manchmal auch einen positiven Effekt haben kann.“

Für die Liga hat es zumindest schon einmal den Effekt, dass es noch spannender wird. Altglienicke steht zwar lediglich im Mittelfeld, hat aber nun nur noch sechs Punkte Rückstand auf Energie „Wir sollten auf jeden Fall zur Spitzengruppe gehören. Wir haben uns zu oft nicht belohnt. Ich hoffe, das ändert sich hiermit. Wir wollen einfach unsere Spiele gewinnen und dann schauen wir, was wird“, sagte Altglienickes Oudenne nach dem Sieg beim Internetportal Ostsport.tv.

1 Punkt holte Viktoria 89 bei der Rückkehr ins Stadion Lichterfelde gegen Carl Zeiss Jena, Endstand 1:1.

Die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen, verpasste am Sonntag der Berliner AK. Beim Aufsteiger Greifswalder FC verlor der BAK 0:3 (0:0). Die Tore machten Joe-Joe Richardson (49., 78.) und Jannis Farr (50.). Die Berliner bleiben damit als Dritter (32 Punkte) einen Zähler hinter Energie.

Ebenfalls 32 Punkte, aber ein Spiel weniger, hat der andere Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt. Dessen Partie gegen den FSV Luckenwalde war abgesagt worden. Sollte der Chemnitzer FC sein Nachholspiel am Dienstag bei Lok Leipzig gewinnen, würde der CFC auf Rang eins springen.

Einen Teilerfolg feierte Viktoria 89 bei der Rückkehr ins Stadion Lichterfelde. Viktoria schaffte gegen Carl Zeiss Jena ein 1:1 (1:1). Burim Halili war für die Gäste erfolgreich (45.+1), Tobias Gunte gelang in der vorletzten Minute per Kopf der Ausgleich. Damit sammelten die Gastgeber einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Am späten Nachmittag spielte noch der SV Babelsberg 03 bei Chemie Leipzig. (ses)

