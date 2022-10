Nach der Entlassung von Frank Kramer Thomas Reis ist neuer Trainer von Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat Thomas Reis als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Ex-Bochumer tritt die Nachfolge von Frank Kramer an, wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Der 49-Jährige wird bereits heute sein erstes Training auf dem Rasen leiten. Sportvorstand Peter Knäbel zeigte sich zufrieden nach der Vertragsunterzeichnung mit Reis: „Wir sind sehr froh darüber, dass wir Thomas Reis als neuen Cheftrainer für Schalke 04 gewinnen konnten.“ Zunächst sei die Aufgabe für den neuen Trainer, möglichst viele Punkte aus den vier Spielen bis zur WM-Pause zu holen.

„Im Anschluss wird es von entscheidender Bedeutung sein, die lange Winterpause so zu nutzen, dass Mannschaft und Trainer-Team optimal vorbereitet in die 19 Partien bis zum Saisonende gehen. Wir sind davon überzeugt, dass Thomas für diese Aufgaben genau der richtige Mann ist,“ so Knäbel. (Dpa/Tsp)

