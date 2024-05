Nach einer Saison mit Fragezeichen Die Spreefüxxe richten die Weichen auf den Nachwuchs aus

Es war ein zehrendes Jahr. Ein Jahr mit vielen Rückschlägen und Verletzungen, ein Jahr, das nicht den erhofften Aufschwung mit sich brachte. Doch egal wie die Saison verlaufen ist: Die Spreefüxxe wollen sich am Wochenende in ihrem letzten Heimspiel noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Nicht zuletzt, um sich bei Fans und Sponsoren für den Rückhalt zu bedanken. „Da können die Mädels noch einmal zeigen, dass sie es besser können“, sagt Managerin Britta Lorenz. „Das ist ein letzter Aufgalopp. Aber es bleiben auch viele Fragezeichen.“

Ob die Berlinerinnen nach dem Spiel in der Sporthalle Charlottenburg gegen den 1. FSV Mainz am Samstag (17 Uhr/ Sportdeutschland.tv) das Handballjahr in der Zweiten Liga als Vierte oder Siebte abschließen, oder irgendwo dazwischen, ist da fast schon egal. Wichtig ist viel mehr, die Problemstellen zu analysieren.

Eine große Baustelle war derweil von Beginn an die personelle Dichte. Lynn Molenaar, beste Schützin der Liga im Vorjahr, konnte aufgrund ihrer Knieverletzung kein Spiel bestreiten, ebenso erging es der routinierten Rechtsaußen Anais Gouveia, die sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Dazu kam, dass Spielmacherin Leoni Baßiner nach 14-monatiger Ausfallzeit erst im Laufe der Saison eingreifen konnte und der Kader im Ganzen wiederholt von Krankheit und Blessuren geplagt wurde. „Das konnten wir nicht kompensieren“, gibt Lorenz zu bedenken.

Das Team der Spreefüxxe fand sich über die ganze Saison hinweg nicht so richtig. © IMAGO/Eibner

Trotzdem gab es auch immer wieder Lichtblicke, konnte zwischenzeitig beispielsweise eine Siegessträhne von vier Begegnungen in Folge gefeiert werden. Insgesamt fehlte es aber an Konstanz und Feinabstimmung, fand sich das Team nie so richtig zu einer homogenen Einheit zusammen. Insofern ging Britta Lorenz zusammen mit Trainerin Susann Müller früh in die Analyse, wurde überlegt, welche Weichen für die kommende Saison gestellt werden müssen und wie personelle Abgänge kompensiert werden können. Denn der Aderlass ist groß.

Mehrere Leistungsträgerinnen verlassen den Verein

Besonders schmerzhaft ist dabei der Abschied von Lynn Molenaar, bei der noch nicht feststeht, ob sie überhaupt wieder Handball spielen kann. Neben der Niederländerin geht Kapitänin Vesna Tolic, die mit ihren 31 Jahren über ein Karriereende nachdenkt. Isa Ternede wechselt derweil in die Erste Bundesliga nach Buxtehude.

Die 21-jährige Linea Höbbel verabschiedet sich unterdessen, weil sie als Zugehörige zu einem Berliner Verein, bei ihrem Arbeitgeber, der Brandenburger Polizei, nicht in die dortige Sportfördergruppe aufgenommen wird und ohne diese Unterstützung der Doppelbelastung nicht standhalten kann. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Lorenz. „Wenn Verein und Arbeitgeber nicht alles dafür tun, damit große Talente ihren Leistungssport trotz Arbeit erfolgreich durchführen können, wundert mich das Abschneiden der deutschen Athletinnen bei nationalen und internationalen Wettbewerben nicht.“

Die Managerin muss nun zusehen, dass sie Ersatz für die vier Rückraumspielerinnen findet. „Wir schauen, wen wir noch verpflichten können. Aber auf jeden Fall wollen wir mit jungen Spielerinnen neu angreifen und über die kommenden Jahre etwas aufbauen,“ sagt Lorenz.

Dahingehend wurde bereits die 18 Jahre alte Junioren-Nationalspielerin Lena Berens vom Kooperationspartner Berliner TSC verpflichtet, ihre Teamkollegin Kristina Fodjo soll am Kreis gemeinsam mit der 21-jährigen Joanna Schaube vom Ligakonkurrenten TSV Nord Harrislee den Abgang von Tina Wagenlader zu den Halle Wildcats kompensieren. Auf Linksaußen nimmt Juniorin Alissa Werle von der TSG Mainz-Bretzenheim den Platz von Djazzmin Trabelsi ein.

Einfacher wird es mit der sehr jungen Truppe in der nächsten Saison sicher nicht. Doch etwas Zeit hat Britta Lorenz ja noch, um ein wettbewerbsfähiges Team für die kommende Saison zusammenzustellen und die Fragezeichen in Ausrufezeichen zu umwandeln.