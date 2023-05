Nachfolger von Don Jackson Ex-Bundestrainer Söderholm neuer Coach bei Eishockey-Meister München

Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm wird neuer Chefcoach beim deutschen Eishockeymeister EHC Red Bull München. Der Finne wird damit Nachfolger von Don Jackson, der seine erfolgreiche Karriere als Trainer beendet hat. „2019 habe ich den Klub in der Hoffnung verlassen, dort eines Tages als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Dass ich nun in die Organisation der Red Bulls zurückkehre, ist für mich etwas sehr Spezielles und eine große Auszeichnung“, sagte der 45-Jährige laut Mitteilung am Montag.

Söderholm hatte zuletzt beim Schweizer Traditionsclub SC Bern gearbeitet. Im November vergangenen Jahres hatte er seinen Cheftrainerposten bei der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes aufgegeben, um bei seinem Ex-Klub in der Schweiz arbeiten zu können. Harold Kreis übernahm als Bundestrainer seine Nachfolge.

„Mit Toni haben wir ab sofort einen Mann auf der sportlichen Kommandobrücke, der seine Trainerkarriere hier bei uns in der Organisation begonnen hat. Er kennt nicht nur unser Umfeld bestens, sondern auch unsere Philosophie. Seine Mentalität, seine Expertise und sein Charakter passen ausgezeichnet zu unserem Anforderungsprofil“, sagte EHC-Manager Christian Winkler. „Mit ihm sind wir bestmöglich für die anstehenden Aufgaben gerüstet.“

In der Saison 2015/16 trug Söderholm noch als Spieler das Trikot der Red Bulls und feierte mit den Münchnern die erste deutsche Meisterschaft der Klubgeschichte. Anschließend wechselte er in den Trainerstab des Teams. Nach über zwei Jahren als „Development Coach“ der Red Bulls und Trainer des Münchner Kooperationspartners SC Riessersee übernahm Söderholm zum 1. Januar 2019 das Amt des Bundestrainers von Marco Sturm.

„Für das in mich gesetzte Vertrauen möchte ich mich bei Christian Winkler bedanken. Auf seine Initiative hin bin ich nach dem Ende meiner Spielerkarriere in den Trainerstab des damaligen Meisterteams gewechselt“, sagte Söderholm. „Hier hatte ich die Möglichkeit und die Ehre, unter anderem von Don Jackson zu lernen. Nun werde ich mit großem Respekt sein Erbe fortsetzen.“ (dpa)