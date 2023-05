Nächster Abgang Eisbären Berlin lösen Vertrag mit Matt White auf

Die Eisbären Berlin werden die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Matt White bestreiten. Wie jüngst im Fall von Kevin Clark wurde auch jetzt der Vertrag sofort und einvernehmlich aufgelöst, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Der 33 Jahre alte Flügelstürmer war 2020 von Dinamo Riga zu den Berlinern gestoßen und hatte in seinen ersten beiden Spielzeiten den Meistertitel mit dem Team feiern dürfen.

In seinen drei Berliner Jahren bestritt der Kalifornier 169 Partien in der DEL für die Eisbären, in denen er 173 Scorerpunkte sammelte - 74 Tore, 99 Vorlagen. Wie so viele Kollegen zeigte sich der US-Amerikaner in der vergangenen Spielzeit äußerst inkonstant.

Aktuell haben die Berliner somit 19 Spieler unter Vertrag. Sechs Ausländerlizenzen sind bereits vergeben, unter anderem für Stürmer Blaine Byron, der nach einem Jahr in Schweden zurückkehrt, als auch für Ben Finkelstein, der zuvor bei den Vienna Capitals verteidigte. Fünf weitere Lizenzen können noch vergeben werden. Als dritten Zugang für die kommende Spielzeit hatten die Eisbären bereits Tobias Eder präsentiert, der zum WM-Kader gehört. (Tsp/dpa)