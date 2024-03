Nur Neuer fehlt Nagelsmann startet mit DFB-Wunschformation in Lyon

Julian Nagelsmann startet nach seinem radikalen Kaderumbau mit der im Training eingeübten Wunschformation in das EM-Jahr. Beim großen Länderspieltest am Samstagabend in Lyon gegen den WM-Zweiten Frankreich muss der Bundestrainer nur im Tor auf den von ihm für das Heim-Turnier im Sommer zur Nummer eins erklärten Manuel Neuer verzichten. Den Münchner, der sich im Training einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, ersetzt Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona.

Ansonsten läuft die DFB-Elf um Rückkehrer Toni Kroos wie erwartet und von Nagelsmann auch angekündigt auf. Die Abwehrreihe bilden Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und der Stuttgarter Länderspiel-Neuling Maximilian Mittelstädt. Neben Kroos, der für die Heim-EM ein Comeback im Nationalteam gibt, spielt Robert Andrich im defensiven Mittelfeld. Die Offensive besetzt Nagelsmann mit Kapitän Ilkay Gündogan, den Jungstars Jamal Musiala und Florian Wirtz sowie Kai Havertz als Sturmspitze.

Die französische Startelf wird angeführt von Kapitän und Stürmerstar Kylian Mbappé. Bayern-Profi Dayot Upamecano wird von Nationaltrainer Didier Deschamps in der Abwehr aufgeboten. Noch vier weitere ehemalige Bundesliga-Profis beginnen gegen das DFB-Team. (dpa)