Play-offs in der NHL Leon Draisaitl und Oilers droht Aus

Leon Draisaitl und den Edmonton Oilers droht in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL das Aus im Viertelfinale. Im fünften Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen den kanadischen Rivalen Vancouver Canucks verloren die Oilers am Donnerstagabend (Ortszeit) in Vancouver mit 2:3, auch in der Serie liegen Leon Draisaitl und Kollegen nun mit 2:3 hinten. Am Samstagabend steigt in Edmonton das sechste Spiel, die Canucks haben dann ihren ersten Matchball.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der Kölner Drasaitl legte den Führungstreffer der Oilers zum 1:0 durch Evander Kane auf. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich ging Edmonton noch im ersten Drittel wieder mit 2:1 in Führung, konnte offensiv danach aber nichts Zählbares mehr beitragen. Vancouver glich zunächst im zweiten Drittel aus, im Schlussabschnitt gelang J.T. Miller 32 Sekunden vor Ende der Siegtreffer.

Wir können es auf jeden Fall besser machen, unsere Stärken betonen und daraus Kapital zu schlagen. Leon Draisaitl

Zum Auftakt der Serie hatten die Oilers noch in Vancouver gewonnen, doch schon nach dem in Edmonton verlorenen Spiel drei war Draisaitl unzufrieden und sagte: „Wir können es auf jeden Fall besser machen, unsere Stärken betonen und daraus Kapital zu schlagen.“ An Draisaitl liegt es aber nicht, dass die Oilers mal wieder in den Play-offs davor sind, ihr großes Ziel Stanley-Cup-Finale nicht zu erreichen. Der Deutsche verbuchte auch im jüngsten und damit zehnten Playoff-Spiel der Oilers in dieser Saison mindestens einen Scorerpunkt.

Nun ist der Druck für die Oilers groß. Spiel sechs müssen sie in Edmonton müssen sie gewinnen. Ein erneutes Ausscheiden in den Play-offs wäre für den Traditionsklub aus Kanada eine Katastrophe. Die Saison wäre damit eine weitere ohne Titel und es würde wohl an die Substanz gehen. Die Frage, ob der Kölner seinen Vertrag verlängert bei den Oilers würde dann eine dringende werden.

Leon Draisaitl hat noch für die kommende Saison einen Vertrag, ohne eine Verlängerung müssten die Oilers ihn wohl aber schon nach dieser Saison abgeben, um noch einen Gegenwert zu erhalten, sprich andere Spieler oder Draft-Rechte im Tausch zu bekommen.

Aus deutscher Sicht ist das auch alles betrüblich, schließlich konnte der Superstar auch dieses Jahr wieder nicht zur WM fahren mit dem Nationalteam. Nachkommen könnte er bei einem Ausscheiden in der NHL nicht zum Team nach Ostrava, der deutsche Kader ist schon komplett und die Versicherungssumme für den Topstar könnte der Deutsche Eishockey-Bund kaum bezahlen.

Im zweiten Spiel des Abends buchten die New York Rangers bereits ihr Ticket für das Conference-Finale im Osten. Der Hauptrundensieger gewann bei den Carolina Hurricanes mit 5:3 und entschied die Serie vorzeitig mit 4:2 für sich. Großen Anteil daran hatte Rangers-Star Chris Kreider, der im letzten Drittel mit einem Dreierpack binnen neun Minuten aus einem 1:3-Rückstand eine 4:3-Führung machte. Barclay Goodrow sorgte mit einem Treffer ins leere Tor in der Schlussminute für den Endstand.

Gegner der Rangers im Kampf um den Sieg in der Eastern Conference sind entweder die Florida Panthers oder die Boston Bruins. Vor dem sechsten Spiel am Freitagabend führen die Panthers mit 3:2.