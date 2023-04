Sheraldo Becker beendet seine Torflaute 1. FC Union gewinnt gegen Stuttgart und festigt Platz drei

Stürmer haben im Fußball kein ganz einfaches Leben. Im Erfolgsfall sind sie oft die Helden, doch läuft es nicht, beginnt schnell die Zählerei. Dieser Logik entzog sich auch Sheraldo Becker nicht, da konnte ihn Urs Fischer noch so sehr für seinen Einsatz loben. Seit dem 9. November, seit 143 Tagen, hatte der Stürmer des 1. FC Union nicht mehr getroffen und diese Durststrecke war ihm anzumerken. Becker wirkte oft unzufrieden mit sich, ärgerte sich über vergebene Chancen – und jubelte am Samstag vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei umso ausgelassener.

Es waren 918 Minuten seit seinem letzten Tor vergangen, als Jerome Roussillon flankte, Becker abhob und den Ball aus der Luft zum wichtigen 1:0 versenkte. Nach einer schwachen ersten Hälfte war es die Initialzündung und Kevin Behrens sowie Genki Haraguchi per Eigentor machten Unions 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB Stuttgart perfekt. Für die Berliner ist es ein weiterer wichtiger Schritt auf dem erneuten Weg in den Europapokal. Als Tabellendritter hat Union bereits sechs Punkte Vorsprung auf Platz fünf und befindet sich klar auf Champions-League-Kurs.

Am Donnerstag hatte sich Fischer noch etwas besorgt geäußert, weil Becker beim Training erkältet fehlte. Doch der Spieltag begann für die Berliner mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Der surinamische Nationalspieler war wieder fit genug für die Startelf, dafür fehlte mit Frederik Rönnow der Mann der vergangenen Wochen. Der dänische Schlussmann musste angeschlagen passen und wurde durch Lennart Grill ersetzt.

Beide Mannschaften scheuten zu Beginn das Risiko und es passierte wenig Nennenswertes. Erst mit etwa 20 Minuten Verzögerung nahm das Spiel etwas Fahrt auf, allerdings vor allem in Bezug auf die Intensität der Zweikämpfe. Dieser Stil kommt traditionell eher den Berlinern zugute als den durchaus spielerisch veranlagten Stuttgartern. Eine echte Torchance bekam der Europapokalanwärter in der ersten Hälfte allerdings nicht zustande.

Die Stuttgarter waren die deutlich gefährlichere von zwei nicht sonderlich inspirierten Mannschaften. Dan-Axel Zagadou köpfte aus fünf Metern erstaunlich freistehend über das Tor und als Juan Perea nach einem langen Ball von Grill angeschossen wurde und mühelos abstaubte, erstarb der Jubel schnell. Mit Hilfe des Videoassistenten erkannte Schiedsrichter Florian Badstübner ein Handspiel, es blieb also beim 0:0.

Stuttgart fällt in sich zusammen

Das war aus Berliner Sicht spätestens kurz vor der Pause eher glücklich. Eine starke Vorarbeit von Wataru Endo spielte Tiago Tomas im Strafraum frei und obwohl Grill auf dem nassen Boden erst ausrutschte, konnte er den mutlosen Flachschuss des Portugiesen mit dem Fuß abwehren.

Mit der ersten Hälfte konnte Fischer wie vor der Pause gegen Frankfurt nicht zufrieden sein, doch wie vor zwei Wochen steigerte sich seine Mannschaft sichtlich. Das Spiel der Berliner hatte nach dem Seitenwechsel sofort einen anderen Zug, die Gastgeber pressten entschlossener und spielten gradliniger nach vorne. Ein Schuss von Haberer aus spitzem Winkel flog noch am Tor vorbei, doch dann hatten Roussillon und Becker ihren großen Auftritt.

Die Stuttgarter wirkten erst mal geschockt und hatten Glück, dass Rani Khedira nach einem Standard aus dem Gewühl über das Tor schoss. Der VfB hatte nach einer Ecke zwar eine gute Chance auf den Ausgleich, doch Zagadou köpfte erneut vorbei. Nun wurde aber deutlich, warum Union in der Tabelle sehr weit oben und die Stuttgarter ganz unten stehen. Die Gäste fielen in sich zusammen und das nutzten die Berliner eiskalt aus.

Becker scheiterte mit einem Schlenzer von der linken Seite noch an Bredlow, doch sein Sturmpartner Kevin Behrens machte es Mitte der zweiten Hälfte besser. Das Schiedsrichtergespann entschied anfangs auf Abseits, korrigierte sich mit Hilfe des VAR allerdings. Nur drei Minuten nach dem 2:0 flankte Behrens scharf in die Mitte und Genki Haraguchi, der bis vor zwei Monaten noch in Köpenick gespielt hatte und sehr freundlich empfangen worden war, grätschte den Ball beim verzweifelten Klärungsversuch ins eigene Tor. Die Stuttgarter gaben sich zwar nicht auf und hatten einige Chancen, doch Union brachte den Sieg über die Zeit.

