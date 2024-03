Sieg in der ausverkauften Sömmeringhalle Alba Berlin sichert sich vor dem Play-off-Start Platz eins

Der Rahmen stimmte: 2400 Zuschauer waren am Sonnabend in die Sömmeringhalle gekommen, darunter Johannes Thiemann, Malte Delow und Jonas Mattiseck vom Männerteam. Die Halle war zum ersten Mal in dieser Saison bei einem Heimspiel von Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga der Frauen (DBBL) ausverkauft.

Auf dem Parkett stimmte es für Alba auch. Die Berlinerinnen gewannen das Topspiel gegen die Stars Keltern 70:59 (36:29) und sicherten sich dadurch zum Abschluss der Hauptrunde Platz eins. Dieser garantiert den Heimvorteil bis zu einem möglichen Finale.

So weit ist es natürlich noch lange nicht, aber Albas Zahlen lesen sich durchaus beeindruckend. Das Team hat alle elf Heimspiele gewonnen und ist wettbewerbsübergreifend seit 15 Partien ungeschlagen. In der Liga sind es 19 Siege bei nur drei Niederlagen geworden.

Auswärts hatte Alba gegen Keltern knapp mit zwei Punkten Unterschied verloren, zu Hause lief es gegen den aktuellen Deutschen Meister von Beginn an gut. Alba führte nach dem ersten Viertel mit sechs Punkten, zur Halbzeit mit acht und machte es vor allem in der Defensive wie schon so oft in dieser Saison sehr gut.

Wir freuen uns schon drauf. Nina Rosemeyer von Alba Berlin über die anstehende Pokalendrunde.

In der zweiten Hälfte kam Keltern auf und sorgte für Spannung. Aber Alba konnte sich unter anderem auf Nina Rosemeyer verlassen, die mit insgesamt 17 Zählern erfolgreichste Punktesammlerin ihres Teams war. „Natürlich freue ich mich darüber, dass ich persönlich heute eine gute Leistung gebracht habe. Aber ich bin einfach so unglaublich stolz auf das Team, dass wir heute das Ding geholt haben“, sagte Flügelspielerin Rosemeyer nach der Partie. In den im Modus best-of-five ausgetragenen Play-offs sind die Saarlouis Royals der Gegner, Alba startet mit Heimspielen am 22. und 24. März.

Saarlouis ist auch am kommenden Wochenende schon das Thema. Dort findet am Sonnabend und Sonntag die Pokalendrunde statt. Im Halbfinale spielt Alba gegen Titelverteidiger Hannover Luchse und Saarlouis gegen die Angels Nördlingen. „Es war auf jeden Fall auch gut, dass wir jetzt noch mal so ein intensives Spiel vor dem Pokal-Top4 hatten, damit wir auch wirklich ready sind. Wir freuen uns schon drauf“, sagte Rosemeyer.

Bei den Gästen herrschte natürlich Enttäuschung vor wegen der Niederlage. Aber Kelterns Alexandra Wilke sagte auch: „Es macht immer Spaß, in Berlin zu spielen, weil die Atmosphäre natürlich unfassbar und einzigartig ist. So etwas wie in der Sömmeringhalle gibt es sonst in der DBBL nicht einmal annähernd.“ (Tsp)