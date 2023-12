Sieg in der Euroleague Alba Berlin gelingt Überraschungs-Coup gegen Barcelona

Es war wahrlich nicht damit zu rechnen. Aber der Sport im Allgemeinen und der Basketball im Speziellen sind für Überraschungen gut. Jüngstes Beispiel: Am Dienstagabend setzte sich Alba Berlin, zu dem Zeitpunkt Tabellenletzter der Euroleague, gegen den Tabellenzweiten FC Barcelona mit 74:70 durch. Superlative werden im Sport gerne gemacht, aber was soll man sagen, dieser Sieg der Berliner in der Arena am Ostbahnhof war schon eine kleine Sensation.

„Wir haben es Alba erlaubt, im Spiel zu bleiben. Das hat es uns unmöglich gemacht, heute zu gewinnen“, analysierte Barcelonas Trainer Roger Grimault. Der Verdacht lag nahe, dass seine Mannschaft den Gegner nicht ernst nahm, die Einstellung nicht stimmte. Vor allem in den Vierteln drei und vier enttäuschte das Team von Grimault. In der Offensive fehlten der Esprit und die Einfälle. Ein bisschen bocklos wirkte der Auftritt der Katalanen.

Zu Beginn hatten die Gäste noch dominiert. Bereits im ersten Viertel wurde der Rückstand zweistellig (7:19). Es ging bis dahin vermutlich zu einfach für Barcelona. Alba kam heran. Zu Beginn des dritten Viertels legten die Berliner einen 9:0-Lauf hin.

Barcelona bekam zusehends Probleme mit der sehr aufmerksamen Berliner Defensive. Knapp fünf Minuten vor Ende konnte Alba die Führung sogar auf 13 Punkte ausbauen (70:57). Doch anschließend drehte Barcelona auf, die Gastgeber kamen offensiv kaum noch zu guten Abschlüssen. Die Spanier kamen wieder auf drei Zähler heran, aber Alba schaffte den Sieg letztlich mit viel Einsatz.

Schon am Freitag geht es für Alba wieder weiter in der Euroleague. Die Berliner empfangen um 20.15 Uhr in der Arena am Ostbahnhof Fenerbahce Istanbul. (Tsp/dpa)