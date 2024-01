So stellt sich der 1. FC Union ohne den Cheftrainer auf Marie-Louise Eta vertritt Nenad Bjelica in der Pressekonferenz

Noch steht nicht fest, wer beim Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntagnachmittag hauptverantwortlich an der Seitenlinie stehen wird. Am Samstagmorgen teilte der Fußball-Bundesligist aber mit, dass Marie-Louise Eta an der Pressekonferenz teilnehmen wird. Diese war am Freitag kurzfristig um einen Tag auf Samstag, 13 Uhr, verschoben worden. Der Verein begründete diese Planänderung damit, dass man die neuen Abläufe rund um das Spiel noch besprechen müsse.

Cheftrainer Nenad Bjelica darf sein Amt gegen Darmstadt nicht ausüben. Nach seiner groben Unsportlichkeit gegen Leroy Sané – Bjelica hatte den Nationalspieler bei einer Rangelei im Spiel gegen Bayern München am Mittwoch zweimal im Gesicht erwischt – wurde der Kroate vom DFB für drei Spiele gesperrt. Er fehlt Union damit auch in den Spielen in Leipzig und Mainz.

Danijel Jumic vertrat seinen Chef Nenad Bjelica nach dessen Roter Karte in München. © imago/Matthias Koch

Bjelica leitet zwar regulär das Training, darf den Innenraum ab einer halben Stunde vor Anpfiff bis eine halbe Stunde nach Spielende aber nicht betreten. Er darf auch auf anderem Wege, etwa per Telefon, keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Wer Bjelica hauptverantwortlich vertritt, ist noch nicht klar. Neben Eta gibt es mit Danijel Jumic und Nino Bule zwei weitere Assistenten.

Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Jumic am Sonntag als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen wird. Der 37 Jahre alte Kroate kennt Bjelica seit dessen Zeit bei NK Osijek, wo er die Nachwuchsabteilung leitete, und war schon bei Trabzonspor dessen Co-Trainer. Wie Eta verfügt auch Jumic über die Fußballlehrer-Lizenz. In München war es nach der Roten Karte für Bjelica vor allem Jumic, der Unions Mannschaft an der Seitenlinie coachte.