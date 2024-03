Star-Trainer von Real Madrid Ermittler fordern Haft für Ancelotti wegen Steuerhinterziehung

Im Ermittlungsverfahren gegen Carlo Ancelotti wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs fordert die spanische Staatsanwaltschaft für den Fußball-Trainer von Real Madrid eine Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Dem Italiener werde Hinterziehung von mehr als einer Million Euro an Steuern in den Jahren 2014 und 2015 vorgeworfen, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Autonomen Gemeinschaft Madrid am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatten die Zeitung „El País“ und andere Medien unter Berufung auf die zuständigen Behörden darüber berichtet. Real Madrid war schriftlich für eine Stellungnahme von Ancelotti angefragt, zunächst gab es keine Reaktion.

Dass ein Ermittlungsverfahren gegen den 64-Jährigen eingeleitet worden war, hatten die Behörden bereits voriges Jahr mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft wirft Ancelotti vor, dass er in den beiden Jahren als Real-Coach zwar sein Gehalt in der Steuererklärung angegeben, dem Fiskus aber seine Einnahmen aus Bildrechten verschwiegen habe.

Ancelotti hatte Real erstmals zwischen 2013 und 2015 gecoacht, bevor er 2016 vom FC Bayern München unter Vertrag genommen wurde. Die zweite Etappe von Ancelotti in Madrid begann im Sommer 2021. Im Dezember gab der Club bekannt, dass der im Juni 2024 auslaufende Vertrag mit dem Italiener um zwei weitere Jahre verlängert worden sei.

Real und Ancelotti treffen am Mittwochabend im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals auf RB Leipzig. Das erste Duell hatte Madrid auswärts mit 1:0 gewonnen. (dpa)