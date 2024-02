Start der neuen Saison Warum die Formel 1 wieder beim Free-TV-Sender RTL läuft

Sparsame Formel-1-Fans können sich freuen. Immerhin sieben Rennen der wichtigsten Motorsport-Serie können sie ohne Zusatzkosten sehen, deutlich mehr als in den vergangenen drei Jahren. Dass RTL dafür nach einjähriger Pause wieder eine Sub-Lizenz von Sky kaufte, war überraschend. Denn die Zuschauerzahlen sinken hierzulande seit vielen Jahren − weil es keine heimischen Helden gibt und die Spannung zuletzt eher gering war.

„TV-Hammer“ nennt RTL selber den unerwarteten Deal mit Sky. Der Pay-TV-Anbieter hat bis 2027 die exklusiven TV-Rechte erworben und nun Sub-Lizenzen an den Kölner Sender verkauft. RTL ließ sich dafür auf einen komplizierten Kontrakt ein, der neben den sieben Rennen auch Qualifikationen sowie den Austausch von Fußball-Rechten enthält.

Saison 2024

Mit dem Rennen in Bahrain startet am Samstag (16 Uhr MEZ) die neue Formel-1-Saison. Bis zum letzten Grand Prix in Abu Dhabi am 8. Dezember macht die wichtigste Motorsport-Serie an insgesamt 24 Standorten Halt. Deutschland ist nicht Teil davon.

Insgesamt zehn Rennställe gehen an den Start. Favorit ist erneut Max Verstappen im Red Bull. Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird es die letzte Saison für Mercedes sein, eher der Brite ins Ferrari-Cockpit wechselt. Einziger deutscher Stammpilot ist Nico Hülkenberg, der für den Rennstall Haas fährt.