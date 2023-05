Statt 25 jetzt 25,4 Kilometer Premiere bei Deutschlands ältestem Citylauf

Gibt es nur den 25 Kilometer Lauf?

Neben den bekannten 25 Kilometern gibt es noch weitere Distanzen von zehn Kilometern, die Strecke des Halbmarathons, eine fünf mal fünf Kilometer Staffel und einen zwei Kilometer Kinderlauf. Neu ist zudem die sogenannte „Kurzstrecke“ von fünf Kilometern Länge. Das Ziel sei es damit auch das Angebot für Einsteiger zu erweitern. Renndirektor Martin Seeber erklärt dementsprechend: „Mit der neuen Distanz wollen wir den beliebten Lauf auch für alle möglich machen, die keine längere Distanz oder in einer Staffel laufen wollen.“

Wann beginnt der Lauf?

Die Startzeiten am Sonntag sind je nach Distanz unterschiedlich. Als erstes beginnen die Läufer der kurzen Strecke von fünf Kilometern um 9.30 Uhr. Die weiteren Distanzen (Staffel, zehn Kilometer, Halbmarathon und 25 Kilometer) folgen kurz darauf um 10 Uhr. Abschließend gehen um 10.15 Uhr noch die Jüngsten für den Kinderlauf an den Start.

Wie viele Teilnehmer werden erwartet?

Insgesamt haben sich bereits mehr als 8000 Teilnehmer für den Lauf S 25 Berlin angemeldet. Doch auch für Unentschlossene gibt es noch kurzfristig die Möglichkeit sich bis zu einer Stunde vor dem Start auf dem Olympischen Platz anzumelden.

Wir wollen mit unseren Läufen verstärkt auch den Nachwuchs für den Sport begeistern. Dass so viele Kinder diesmal dabei sind, freut uns sehr. Martin Seeber über den Kinderlauf

Wie kam es zu der Streckenänderung?

Der Grund für die kurzfristige Streckenänderung ist die Sperrung des Kaiserdamms. Am 27. April sackte die Fahrbahn auf der Höhe der Schlossstraße wegen eines Schadens unterhalb der Fahrbahn leicht ab. Martin Seeber zeigt sich erleichtert, dass der Lauf trotzdem stattfinden kann: „Wir sind allen Beteiligten sehr dankbar, dass sie gemeinsam intensiv an Alternativen gearbeitet und so kurzfristig eine Lösung gefunden haben.“

Was bedeutet das für den Streckenverlauf?

Von dieser Streckenanpassung sind besonders die Läufer der zehn Kilometer, 25 Kilometer oder der Halbmarathon Distanz betroffen. Der Start des Laufs befindet sich dabei traditionell am Olympiastadion. Statt am Theodor-Heuss-Platz auf den Kaiserdamm abzubiegen, wird die Strecke dieses Mal auf der Masurenallee fortgesetzt. Die Teilnehmer des zehn Kilometer Laufs wenden in der Kantstraße auf der Höhe der Fritschestraße und laufen zurück zum Stadion.

8000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter mindestens.

Die Läufer der beiden weiteren Distanzen biegen hingegen in Richtung Bismarckstraße auf die ursprüngliche Strecke ab. Von dort aus passieren die Athleten unter anderem die Siegessäule, das Brandenburger Tor oder die Gedächtniskirche, bevor sie eine weitere Veränderung der Strecke erwartet. Statt nach links biegen die Teilnehmer auf dem Olympischen Platz nun in den Olympiapark nach rechts ab, um so schlussendlich auf der berühmten blauen Bahn des Stadions in das Ziel einzulaufen.

Inwieweit betrifft die Streckenveränderung die Zeitmessung?

Statt den sonst üblichen 25 Kilometern absolvieren die Teilnehmer in diesem Jahr 25, 4 Kilometer. Neben der Messung im Zieleinlauf gibt es eine zusätzliche Zeitnahme nach exakt 25 Kilometer wie auch der Halbmarathondistanz von genau 21,0975 Kilometern.

Mit der neuen Distanz wollen wir den beliebten Lauf auch für alle möglich machen, die keine längere Distanz oder in einer Staffel laufen wollen. Martin Seeber zu der neuen Kurzstrecke von nur fünf Kilometern.

Worum handelt es sich bei dem Kinderlauf?

Der Kinderlauf sei besonders dafür gedacht den Nachwuchs für das Laufen zu begeistern, betont Martin Seeber. In diesem Jahr haben sich bereits 600 Kinder, und somit mehr als jemals zuvor, für den rund zwei Kilometer langen Lauf angemeldet. Der Lauf ist zur Freude der Veranstalter komplett ausgebucht. Auf dem Areal des Olympiastadions gibt es mit einer Hüpfburg, einem Kistenstapel-Wettbewerb und weiteren Aktionen von „ISTAF macht Schule“ viele verschiedenen Angebote sowohl für die jungen Läufer als auch die vor Ort anwesenden Familien.

Hat der Lauf Auswirkungen auf den Verkehr?

Im Westen der Stadt kommt es zwischen 9 und 14 Uhr zu Straßensperrungen entlang der Strecke.