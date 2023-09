Suche nach Nachfolger für Hansi Flick FC Bayern gibt offenbar Ex-Trainer Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft frei

Der FC Bayern München gibt offenbar Ex-Trainer Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft frei. Das berichtete die „Bild“ am Dienstag.

Demnach hat sich der Vize-Präsident des Verbands, Hans-Joachim Watzke, bei der Führungsetage des deutschen Rekordmeisters danach erkundigt, unter welchen Bedingungen sie Nagelsmann die Freigabe erteilen würden. Zwar hatten die Bayern Nagelsmann in der vergangenen Saison entlassen, doch noch steht er noch bis 2026 bei ihnen unter Vertrag.

Zwei Bedingungen habe der FC Bayern gestellt, berichtet die „Bild“. Zum einen müsse der DFB das versprochene Ablöse-Länderspiel einlösen, das bereits für die Abgabe von Flick zugesagt worden war. Zum anderen fordere der FCB, dass der DFB die gesamten Gehaltsforderungen Nagelsmanns übernimmt. Bis 2026 wären das noch drei Jahresgehälter.

Im Gegenzug würde der FCB den Angaben nach auf eine Ablösesumme für Nagelsmann verzichten. Unklar sei indes noch, ob der ehemalige Trainer von RB Leipzig und der TSG Hoffenheim überhaupt Nationaltrainer werden will. Nachdem Hansi Flick in Folge der 1.4-Niederlage gegen Japan am Sonntag entlassen worden war, war Nagelsmann beim DFB als einer der Wunschkandidaten für die Nachfolge kolportiert worden.

Für den DFB drängt die Zeit: Im nächsten Jahr steht für die deutsche Nationalmannschaft die EM im eigenen Land an. Am Dienstagabend werden gegen Frankreich für die deutsche Nationalmannschaft zunächst Alt-Trainer und DFB-Sportdirektor Rudi Völler sowie Sportdirektor-Kollege Hannes Wolf (42) und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner (35) auf der Bank sitzen. (Tsp, cz)