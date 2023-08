Überraschung bei der Leichtathletik-WM Ingebrigtsen wird überspurtet, Warholm siegt

Sebastian Coe kam direkt auf die Laufbahn marschiert, in der Hand hielt er eine goldene Medaille. Der Präsident des Leichtathletikverbandes streifte sie mit einem Lächeln im Gesicht Josh Kerr über den Kopf. Der Schotte ist ein zäher Mann. Im Finale über 1500 Meter überholte er 200 Meter vor dem Ziel den großen Favoriten, den norwegischen Ausnahmeläufer Jakob Ingebrigtsen, und hielt im Schlussspurt dessen erbitterter Gegenwehr stand. In 3:29,38 Minuten holte er sich den Weltmeistertitel vor Ingebrigtsen (3:29,65) und dessen Landsmann Narve Gilje Nordas (3:29,68).

Ingebrigtsen schüttelte enttäuscht den Kopf, während Kerr auch dann noch um die Wette strahlte, als ihm die Medaille schon wieder abgenommen wurde (sein Name musste noch eingraviert werden, bevor er sie zurückbekam). Wieder also hatte ein Brite Ingebrigtsen die Goldmedaille weggeschnappt. Bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Eugene hatte er gegen Jake Wightman das Nachsehen. „Ich habe die letzten 16 Jahre, die ich in diesen Sport investiert habe, in die letzten 200 Meter reingeschmissen“, sagte Kerr.

Für die Norweger sollte es trotz des verlorenen Schlussspurts von Ingebrigtsen ein großer Abend bei der Leichtathletik-WM in Budapest werden. Über 400 Meter Hindernis siegte der große Favorit Karsten Warholm (46,89 Sekunden) vor Kyron McMaster von den Britischen Jungferninseln (47,34) und dem US-Amerikaner Rai Benjamin (47,56). Schön aus deutscher Sicht: Joshua Abuaku zeigte im Finale eine starke persönliche Leistung und wurde Achter (48,53). Mindestens ebenso bemerkenswert: Die junge Olivia Gürth zog über 3000 Meter Hindernis ins Finale ein.