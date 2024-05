Viertelfinale in der Bundesliga Der Berliner Rugby Club setzt auf Gruppenkuscheln

Wenn man den jüngsten Trend zurate zieht, sieht es gut für den Berliner Rugby Club (BRC) aus. Die letzten Auftritte in der Hauptrunde entschieden die Berliner allesamt für sich. Der TSV Handschuhsheim hingegen, auf den der BRC am Sonnabend auf der Sportanlage Sachtlebenstraße (15 Uhr) im Viertelfinale um die Meisterschaft trifft, gewann zwar das letzte Spiel vor der K.-o.-Runde ziemlich überlegen. Zuvor allerdings war der Klub aus Heidelberg dreimal als Verlierer vom Platz gegangen.

Tobias Streng, der Erste Vorsitzende des BRC, hatte sich geistig schon auf den SC Neuenheim als Gegner vorbereitet. „Aber so haben wir die gleiche Konstellation wie im vergangenen Jahr“. Mit 24:29 hatte sich sein Klub, der als Außenseiter in dieses Duell gegangen war, damals trotz der besten Saisonleistung am Ende geschlagen geben müssen. „In diesem Jahr hoffe ich natürlich schon auf einen anderen Ausgang.“

Wie groß der Wunsch ist, diesmal einen weiteren Schritt zu gehen, offenbart sich im Gespräch mit Spieler Tom Schneider. „Wir haben das ganze Jahr nur im Kopf, beim nächsten Mal das Viertelfinale zu gewinnen“, erzählt er, „wir sind noch viel mehr zusammengerutscht und sind total gehypt auf dieses Spiel.“

Ex-Kollegen geben wichtige Tipps zum Gegner

Eine wichtige Rolle spielt für Schneider auch Adriano Nicita, der zu Beginn der Rückrunde vom SC Neuenheim ins Berliner Trainerteam gewechselt ist und das Offensivspiel belebt hat. „Mit seinem italienischen Temperament übermittelt er uns die richtige Aggression.“

Durch seine Zeit in Neuenheim kennt der Trainer den kommenden Gegner ziemlich gut. Abgesehen von den Ergebnissen, die der Gegner zuletzt erzielt hatte, ist es sonst nämlich gar nicht so einfach, das andere Team zu entschlüsseln. Da sich der BRC in der Hauptrunde bekanntlich nur mit Teams aus der Region Nord/Ost misst und der TSV Handschuhsheim in der Division Süd/West zu Hause ist, ist der Vergleich in der K.-o.-Runde auch immer einer Überraschungstüte.

Wir brauchen wieder unsere beste Saisonleistung. Tobias Streng, der Erste Vorsitzende des Berliner Rugby Club

Grundsätzlich verfügen die Teams aus dem Südwesten über die besseren Rahmenbedingungen. Aufgrund der Bedeutung des Rugbysports in der Region rund um Heidelberg und auch Frankfurt, wo die besten Vereine zu Hause sind, existieren durch Sponsoren andere finanzielle Möglichkeiten als in Berlin. Was bedeutet, dass nicht nur Spieler aus dem Ausland verpflichtet werden können. Durch entsprechende Prämienzahlungen und Zuwendungen brauchen sich die Sportler weniger Gedanken darüber machen, wie sie Monat für Monat ihren Lebensunterhalt gestemmt bekommen.

Immer wieder zieht es auch Spieler aus Berlin zu diesen Klubs im Südwesten, um sich in diesem Umfeld weiterzuentwickeln. Vor dem anstehenden Duell werden sie kontaktiert, um ihnen den einen oder anderen Tipp zu entlocken, wie Handschuhsheim geknackt werden kann. „So kann man noch mal an der einen oder anderen Stellschraube drehen“, sagt Schneider.

Der TSV Handschuhsheim in Blau-Weiß in einem intensiven Match gegen RK Heusenstamm. © Imago/Ingo Kutsche

Beim BRC ist allen bewusst, dass es in diesem Spiel auf den Charakter ankommen wird. Der Verletzungsstand in dieser Saison ist ungewöhnlich hoch. Bis zu acht Stammkräfte mussten zuletzt ersetzt werden. „Wir haben gezeigt, dass wir damit klarkommen“, gibt sich Schneider kämpferisch, „wir kompensieren das durch unsere Teamchemie.“

Beim 33:3 gegen Germania List im letzten Hauptrundenspiel, in dem es noch darum ging, den zweiten Platz in der Division und somit auch das Heimrecht für das Viertelfinale abzusichern, konnte der BRC dank starker Gegenwehr verhindern, dass der Kontrahent zu einem Versuch gekommen ist. Die Punkte kamen nur durch einen Straftritt zustande. „Hier hat sich gezeigt, dass das Verteidigen gut klappt, das müssen wir jetzt erneut zeigen“, sagt Streng.

Die Sportanlage Sachtlebenstraße soll zur Rugby-Hochburg werden

Welche Auswirkungen es haben kann, wenn der letzte Ehrgeiz fehlt, hatte sich ziemlich genau vor einem Monat gezeigt. Gegen den Hamburger RC quälten sich die Berliner zu einem 17:11-Heimsieg. Normalerweise können die Hanseaten dem BRC kaum das Wasser reichen, aber weil hier und da ein bisschen an Engagement fehlte, schrammte man nur knapp einer Pleite vorbei.

In einem K.-o.-Duell sind solche Nachlässigkeiten allerdings unwahrscheinlich. Zu gerne würden die Berliner ins Halbfinale vorrücken, um sich voraussichtlich mit einem weiteren Team aus dem Südwesten zu messen. „Wir brauchen aber wieder unsere beste Saisonleistung“, weiß Streng.

Um sich entsprechend einzustimmen, ist für Freitagabend noch mal ein gemeinsames Essen vorgesehen. Nicht in einem Restaurant, sondern bei einem Teamkollegen, dessen Vater für alle Anwesenden kocht. „Da werden dann bestimmt über 20 Leute anwesend sein“, sagt Schneider, „aber wir kuscheln alle gerne miteinander.“

Neu ist in diesem Fall auf jeden Fall der Spielort. Auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld herrschten im vergangenen Jahr bereits gute Voraussetzungen für eine Rugby-Party. Die Sportanlage Sachtlebenstraße ist nach zweieinhalbjähriger Neugestaltung im April eröffnet worden. Die Anlage verfügt jetzt über einen modernen Baseballplatz. An diesem Wochenende wird sich allerdings die Rugby-Community hier austoben. Schneider sagt: „Wir wollen hier Werbung für unseren Sport machen.“