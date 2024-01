Viertelfinals in der Hallenhockey-Bundesliga Vier Mal Berlin gegen Hamburg

Die Hallenhockey-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. An diesem Sonnabend stehen bei Frauen und Männern die Viertelfinals auf dem Programm, am 27./28. Januar dann das Final Four in Frankfurt am Main. Aus Berlin sind vier Mannschaften für das Viertelfinale qualifiziert, sie kommen alle aus Zehlendorf: zwei Mal der Berliner HC, zwei Mal die Wespen. Die Gegner sind durchweg Hamburger Teams. Wir schauen auf die Chancen des Berliner Quartetts.