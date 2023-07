Vor nächster Handball-Saison Füchse Berlin zählen sich nicht zum Favoritenkreis

Vor dem Start in die Vorbereitung zur kommenden Saison der Handball-Bundesliga drücken die Füchse Berlin noch personelle Sorgen. Neben dem Abgang von Spielmacher Jacob Holm zu Paris St. Germain treibt den Bundesligadritten der Vorsaison vor allem um, wie der verletzte Paul Drux zu ersetzen ist.

Ein neuer Spieler, insofern er ins Profil passt, soll noch verpflichtet werden. „Das ist eine sehr schwierige Suche. Denn wir wollen jemanden finden, der uns auch besser macht. Wir werden nicht einfach nur jemand unter Vertrag nehmen, der uns ergänzt“, sagte Sportvorstand Kretzschmar auf einer Pressekonferenz.

Entsprechend zurückhaltend geben sich die Füchse auch, wenn es darum geht, konkrete Saisonziele auszugeben. Die Teilnahme an der Champions League bleibt zwar im Fokus, sei aber kein Muss, wie Manager Bob Hanning durchblicken ließ. Die Etats des THW Kiel, des SC Magdeburg oder auch der SG Flensburg-Handewitt seien schließlich „sehr deutlich über unseren“.

Kretzschmar ergänzte: „Die anderen Mannschaften haben sich gut verstärkt. Wir sind zu Beginn der Saison nicht in der Favoritenrolle.“ Es werde ein sehr hartes Jahr, „nicht nur was die Spitzengruppe angeht, sondern was die gesamte Liga angeht“.

Dennoch hatten die Füchse auch Gutes zu verkünden. Mit dem neuen Hauptsponsor „Kieback und Partner“ konnte ein Partner aus der Gebäudeoptimierung gewonnen werden. Die Unterstützung wird sich nicht nur auf das Finanzielle begrenzen, sondern sich auch auf die Optimierung der Halle erweitern. Neben den Geldern des neuen Sponsors werden die Füchse auch noch die vereinbarten Summen des vorherigen Geldgebers Deutsche Wohnen erhalten.