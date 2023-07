Vorbereitungsturniere in drei Bezirken Entscheidung in Spandau, Start in Neukölln

Einer ist schon bei den Halbfinals angekommen, einer ist mitten in den Gruppenspielen, einer fängt jetzt an – drei große Fußball-Bezirkspokale laufen in Berlin. Wir werfen einen Blick auf den Stand der Dinge und sagen, wie es an diesem Wochenende weitergeht.

Die vier favorisierten Teams sind unter sich

In den Viertelfinals gaben sich die „großen vier“ (Organisator Matthias Zimmermann) aus der Ober- bis Landesliga beim Bürgermeisterpokal in Spandau keine Blöße, den höchsten Sieg feierte der FC Spandau 06 mit 9:1 (3:1) gegen den SC Siemensstadt. Die weiteren Ergebnisse: SSC Teutonia – SC Staaken II 2:0 (1:0), SC Staaken – Blau-Weiß Spandau 4:0 (das Endergebnis stand schon Mitte der ersten Hälfte fest) und Titelverteidiger Spandauer Kickers – Schwarz-Weiss Spandau 6:2 (1:0).

Im Halbfinale trifft am Freitag ab 18 Uhr Teutonia auf Staaken, den einzigen Oberligisten im Feld, und direkt danach Spandau 06 auf die Kickers. Sonntag steigen um 11 und 13 Uhr Spiel um Platz und im Anschluss das Endspiel (alle Begegnungen im Sportpark Staaken).

9,5 Tore im Schnitt

Beim Exerpokal mit zehn Teams aus dem Bezirk Pankow war die dritte Mannschaft des SV Empor als Titelverteidiger ins Rennen gegangen. Und kassierte im ersten Spiel eine derbe Niederlage: Nach 2:1-Führung hieß es am Ende 4:8 (2:3) gegen die SG Blankenburg. Damit steht Empor am Freitag gegen den SV Blau-Gelb (19 Uhr, alle Partien finden auf dem Teschsportplatz statt) unter Zugzwang.

Die Chance, viele Tore zu erleben, stehen für die Zuschauer auf jeden Fall gut. In den ersten vier Begegnungen dieser Gruppe waren es 38, also 9,5 im Schnitt. Derzeit ist Blankenburg mit zwei Siegen Spitzenreiter. Die SG trifft am Sonnabend um 16 Uhr auf den Berliner TSC, am Sonntag spielt Landesligist BSV Heinersdorf gegen Blau-Gelb (15 Uhr).

38 Tore sind in den ersten vier Spielen der Gruppe B beim Exerpokal gefallen.

Die Gruppe A (Toreschnitt in den ersten vier Spielen 6,25) führt der Weißenseer FC an, der sich unter der Woche im Duell zweier Bezirksligisten vor mehr als 150 Zuschauern in einem rasanten Spiel 2:1 (0:0) gegen Rotation Prenzlauer Berg durchgesetzt hatte. Weißensee ist auf Halbfinalkurs und spielt am Sonnabend um 14 Uhr gegen Fortuna Pankow, das zum Start 1:10 gegen Rotation verloren hatte. Am Sonntag um 13 Uhr lautet die Ansetzung Rotation gegen Blau-Gelb II.

Zehn Teams in vier Gruppen

In Neukölln sind diesmal zehn Teams dabei, die zunächst in vier Gruppen spielen. Was dazu führt, dass es in zwei Gruppen nur je ein Spiel gibt. Am Freitag geht es um 19 Uhr auf vier verschiedenen Plätzen los: Cimbria Trabzonspor – TSV Rudow II (Jubiläumssportplatz), Grün-Weiss Neukölln – NFC Rot-Weiß (Johannisthaler Chaussee), Rixdorfer SV – Schwarz-Weiß Neukölln (Innsportplatz) und Concordia Britz – BSV Hürtürkel (Buschkrugallee). Am Sonnabend und Sonntag (jeweils 14 Uhr) spielt dann in Gruppe A Union Südost gegen Rudow II (Stubenrauchstraße) und Trabzonspor (Treseburger Ufer).