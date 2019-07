Sonntag ist Ruhetag

Jeder Tennis-Tag in Wimbledon beginnt mit dem einem, immer gleichen Satz: „Stewards, open the gates please!" Exakt um 10.30 Uhr wird die Öffnung der Tore des All England Clubs über Lautsprecher verkündet. Dann steigt die Spannung bei den Massen, die Einlass begehren. Insgesamt 42.000 Menschen strömen in den folgenden Minuten auf die Anlage. Am heutigen Sonntag ist allerdings Ruhetag. Kollege Jörg Leopold hat die Stimmung für uns aufgesaugt.