Brasilien

Alle Augen auf ihn: Neymar da Silva Santos Júnior ist zurück. Nachdem ihm im Viertelfinale der WM 2014 ein Lendenwirbel gebrochen wurde und sein Team ohne ihn im Halbfinale, wir erinnern uns, mit 1:7 gegen Deutschland unterging, sagt er jetzt: „Ich will den Pokal.“ Damit ist er allerdings nicht allein.

Egal, was am Ende bei rauskommt: Die Seleçao wird bei diesem Turnier zu den aufregendsten im Feld gehören. Nach Jahren der fußballerischen Trostlosigkeit ist Brasilien zum „Jogo bonito“, zum schönen Spiel zurückgekehrt. Ronaldo, der echte, sagt: „It’s time for Brasil now.“ Aber der Mann hat sich schließlich auch mal ein Dreieck auf den Kopf rasiert.

Big Brasil is watching you: Um gegnerische Bespitzelung zu verhindern, umfasst der Tross der Brasilianer in ihrem WM-Quartier auch ein „Anti-Spionage-Team“. Dessen Mitglieder sind sogar autorisiert, Drohnen vom Himmel zu holen.

Alisson – Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo – Casemiro – Willian, Paulinho, Coutinho, Neymar – Gabriel Jesus

Schweiz

Der beste Schweizer Verein heißt Borussia Mönchengladbach. Gleich vier Fohlen stehen im Kader der Schweiz. Aber die Bundesliga ist allgemein gut vertreten: Gleich zehn Schweizer treten in der deutschen Eliteklasse gegen den Ball. Die Liga der Weltmeister? Wohl eher die Liga der Eidgenossen.

Für die „Nati“ ist das Kollektiv Trumpf. Wirklich herausragende Einzelspieler gibt es nicht, abgesehen vielleicht von Breel Embolo und Xerdan Shaqiri. Die Mütter des Erfolgs heißen Zusammenhalt und Diversität. Acht Spieler wurden nicht in der Schweiz geboren. Ausgepfiffen wurde bislang niemand.

Richtig unangenehm wird es für die Gegner im Mittelfeld. Die Doppelsechs mit Behrami und Xhaka wird ordentlich hinlangen. Behramis Spitzname lautet nicht umsonst „Der Krieger“. Und Xhaka flog in seiner Karriere schon acht Mal vom Platz. Die brasilianischen Sprunggelenke sollten sich in Acht nehmen.

Sommer – Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez – Behrami, Xhaka – Shaqiri, Dzemaili, Zuber – Seferovic