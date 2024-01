Zum Berliner Olympiastadion Trauermarsch für verstorbenen Hertha-Präsidenten Bernstein am Sonntag

Die Ultragruppierung Harlekins Berlin ‘98 hat zu einem Trauermarsch für den verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein eingeladen. Am Sonntag um 10 Uhr wollen sich die Fans des Fußball-Zweitligisten am Theodor-Heuss-Platz versammeln und anschließend gemeinsam zum Olympiastadion laufen. Dort spielt Hertha BSC fünf Tage nach dem unerwarteten Tod Bernsteins ab 13.30 Uhr (RTL/Sky) zum Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf.

Bernstein war Jahre vor seiner ungewöhnlichen Karriere als Funktionär Gründungsmitglied der Harlekins und Vorsänger in der Fankurve. Am Dienstag war er im Alter von 43 Jahren gestorben.

„Dieser Tag wird für uns alle ein schwerer Weg und sich darauf entsprechend vorzubereiten, ist nicht alltäglich. Wir weisen darauf hin, dass dies ein Trauer- und kein Fanmarsch ist und respektvoll und angemessen ablaufen soll. Verzichtet daher auf alkoholische Getränke und jegliche Form von Pyrotechnik. Des Weiteren werden Gäste anderer Fanszenen an diesem Trauermarsch teilnehmen, auch dies gilt es zu respektieren. Lasst uns im Gedenken an Kay zum Olympiastadion ziehen und ihm unsere letzte Ehre erweisen. Im stillen Gedenken ein leises Ha Ho He!“, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Ankündigung zur Veranstaltung.

Am Sonnabendmittag hat Hertha BSC bei X (früher Twitter) darauf hingewiesen, dass es beim Spiel gegen Düsseldorf an mehreren Orten die Möglichkeit geben wird, „Blumen abzulegen und sich in Kondolenzbücher für Kay einzutragen (am Osttor, am Südtor & im Norden).“ Kerzen können nur außerhalb des Stadions vor dem Osttor abgestellt werden.

Vor dem Anpfiff wird es eine Schweigeminute geben, „das Stadionprogramm ist im angemessenen Rahmen angepasst. Außerdem wird ab 12:30 Uhr eine Andacht in der Kapelle im Olympiastadion auf den Leinwänden des Stadions übertragen“, heißt es vom Verein. (dpa/Tsp)