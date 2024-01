Zurück nach langer Verletzungspause Andras Schäfer ist Unions wichtigste Winterverstärkung

Es ist beim 1. FC Union Berlin in diesem Winter viel über Abgänge, Neuverpflichtungen und sonstige Transferaktivitäten gesprochen worden, doch die größte Verstärkung musste der Fußball-Bundesligist nicht in der Ferne suchen. Ein Jahr lang, von November 2022 bis November 2023, konnte Andras Schäfer wegen mehrerer Fußverletzungen kaum spielen, nun ist er so etwas wie der interne Königstransfer dieses Winters.