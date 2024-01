Flügelstürmer kommt von PSV Eindhoven 1. FC Union kurz vor Verpflichtung von Yorbe Vertessen

Mit dem wichtigen 1:0-Sieg gegen Darmstadt 98 hat sich der 1. FC Union Berlin im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Das gilt auch für Trainer Nenad Bjelica, der das Spiel nach seiner groben Unsportlichkeit gegen Leroy Sané gesperrt aus einer Loge verfolgen musste und der stark in der Kritik steht.

Ein klares Bekenntnis zu Bjelica haben bisher weder Manager Oliver Ruhnert noch Präsident Dirk Zingler abgegeben. Die Erleichterung nach dem womöglich richtungsweisenden Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten war dementsprechend groß – und doch zeigte das Spiel auch, wo bei Union immer noch die Probleme liegen.

Offensiv taten sich die Berliner gegen einen deutlich schwächeren Gegner über weite Strecken sehr schwer. Zündende Ideen sind selten, das Angriffsspiel ist oft vorhersehbar. Am Sonntag standen mit Andras Schäfer und Benedict Hollerbach nur zwei Spieler auf dem Rasen, die im Dribbling Überzahlsituationen kreieren können.

Mit den Abgängen von Sheraldo Becker und David Fofana hat Union viel Geschwindigkeit verloren. Das von Bjelica eigentlich präferierte System mit einer Viererabwehrkette und zwei Flügelstürmern scheitert momentan schon daran, dass es für die offensiven Außenbahnen kaum Optionen gibt.

Das dürfte sich an diesem Montag jedoch ändern. „Das sieht momentan ganz gut aus. Wir hoffen, dass uns das in den nächsten ein, zwei Tagen gelingt“, sagte Ruhnert nach dem Spiel gegen Darmstadt in der ARD über Unions Transferbemühungen. Nach Innenverteidiger Kevin Vogt und Mittelstürmer Chris Bedia dürfte Yorbe Vertessen der dritte Neuzugang in diesem Winter werden,

Wie das „Eindhovens Dagblad“ berichtet, hat PSV Eindhoven bereits seine Freigabe für einen Transfer erteilt. Demnach soll der Belgier am Montag in Berlin den Medizincheck absolvieren und anschließend für „mindestens 4,75 Millionen Euro“ zu Union wechseln. Dort soll Vertessen einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Der 23 Jahre alte Belgier wechselte schon 2009 aus seiner Heimat in die Jugend von PSV. Nachdem er dort alle Jugendmannschaften durchlaufen hatte, debütierte er im Dezember 2020 in der Eredivisie. Für die Eindhovener Profis kommt der klassische Flügelstürmer mittlerweile auf 102 Einsätze und war dabei an 28 Treffern beteiligt (18 Tore, 10 Vorlagen). In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde er an Royale Union St. Gilloise ausgeliehen und erzielte für die Belgier in der Europa League gegen Union ein Tor im Stadion An der Alten Försterei.

In der aktuellen Spielzeit wurde Vertessen von Trainer Peter Bosz bisher 29 Mal eingesetzt, stand dabei aber nur sechsmal in der Startelf. Seine Chancen auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer will er nun durch einen Wechsel in die Bundesliga verbessern.