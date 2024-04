Zweite Bundesliga Hamburger SV besiegt Kaiserslautern mit 2:1

Der Hamburger SV ist auf den Aufstiegs-Relegationsrang zurückgekehrt. Am Samstag besiegte der Fußball-Zweitligist den Abstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern in einer ansehnlichen Partie mit 2:1 (1:1). Fortuna Düsseldorf kann den HSV am Sonntag aber wieder verdrängen. Vier Tage nach dem Einzug der Pfälzer in das Finale des DFB-Pokals vereitelten Laszlo Benes (34. Minute) und Lukasz Poreba (60.) eine weitere Feierstimmung beim FCK. Ragnar Ache (45.+1) hatte zwischenzeitlich vor 57.000 Zuschauern zum 1:1 getroffen.

FCK-Trainer Friedhelm Funkel setzte im Vergleich zum 2:0 im Halbfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Dienstag auf eine komplett neue Offensive. Ex-HSV-Profi Aaron Opoku und Top-Torjäger Ache stellten die Defensive der Gastgeber immer wieder vor große Probleme. Und das, obwohl der HSV zwar auf mehr Spielanteile kam, aber vorn nicht effektiv genug war.

Der muntere Benes war der gefährlichste HSV-Akteur vor dem Tor der Gäste. Neben seinem Führungstreffer scheiterte der Slowake zweimal am Pfosten (32./49.). Kurz nach zwei starken Paraden von HSV-Torwart Matheo Raab profitierte Poreba von Chaos im Strafraum der Gäste und brachte den Ball im Tor unter. Der Treffer hielt auch der Überprüfung durch den Video-Schiedsrichter stand.

Holstein Kiel hat derweil seinen Vorsprung auf Platz drei weiter ausgebaut, zumindest vorerst. Nach einem Blitz-Platzverweis gegen Joseph Hungbo vom 1. FC Nürnberg hat Kiel dank 78 Minuten in Überzahl einen ungefährdeten 4:0 (3:0)-Sieg in Franken feiern können.

Das dritte Spiel der Zweiten Bundesliga am Samstagmittag zwischen dem 1. FC Magdeburg und Aufsteiger SV Elversberg endete 0:0. Damit rutscht Magdeburg immer tiefer in den Abstiegskampf und wartet mittlerweile schon seit fünf Liga-Partien auf einen Torerfolg. (dpa)