Stadt der Miesepeter? Was der Glücksatlas über Berlin verrät

Unzufriedener als die Berliner sind in Deutschland nur Menschen im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern. Im Glücksatlas 2023, Deutschlands größter Studie zur Lebenszufriedenheit, landet Berlin im Ländervergleich auf dem drittletzten Platz. Woher kommt das? Liegt’s an der Stadt oder an den Leuten? Welche Rolle spielt die Politik? Und was müsste sich ändern? Darüber sprechen Ann-Kathrin Hipp und Anke Myrrhe im Checkpoint-Podcast mit Deutschlands berühmtestem Glücksforscher, Professor Dr. Bernd Raffelhüschen.

Raffelhüschen verrät, welche vier „G“ der Schlüssel zum Glück sind und warum Berliner (aufgrund von äußeren Faktoren) allen Grund zum Grummeln haben. Zur Berliner Mentalität sagt er außerdem: „Den Brummbär kriegen sie hier aus den Leuten nicht raus.“