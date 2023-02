Stimmen-Nachzählung in Berlin-Lichtenberg CDU-Kandidat Haustein hat weiter neun Stimmen Vorsprung

Die Stimmen-Nachzählung eines Wahlbezirks im hart umkämpften Wahlkreis 3 in Berlin-Lichtenberg hat am Freitag keine Veränderungen ergeben. Damit führt CDU-Kandidat Dennis Haustein weiterhin äußerst knapp mit neun Stimmen Vorsprung vor der Linke-Kandidatin Claudia Engelmann und würde nach aktuellem Stand ins Abgeordnetenhaus einziehen.

Eine Nachzählung von bis dahin nicht berücksichtigten 466 Briefwahlunterlagen hatte am Mittwoch zunächst ein Patt zwischen den Kandidaten ergeben. Am Donnerstag ergab eine weitere Nachzählung den knappen Neun-Stimmen-Vorsprung für Haustein. Weitere Nachzählungen sind theoretisch noch bis einschließlich Montag möglich. Dann tagt in Lichtenberg der Bezirkswahlausschuss.

Bei den Zweitstimmen kam es bei der Nachzählung am Freitag nur zu unwesentlichen Veränderungen. Eine zuvor ungültig gewertete Stimme wurde für die CDU gewertet. Der knappe Abstand zwischen SPD und Grünen von 113 Stimmen bleibt vorerst bestehen. (dbö)

