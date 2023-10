Ukraine-Invasion Tag 603 In der Ukraine gibt es erste Anzeichen einer beginnenden wirtschaftlichen Erholung

Wegen des russischen Angriffskriegs war die Wirtschaft der Ukraine stark geschrumpft – um ein Drittel im vergangenen Jahr. Eine logische Folge angesichts zerstörter Unternehmen und Infrastrukturen sowie einer Bevölkerung, die mitunter ums nackte Überleben kämpft. Doch Experten sehen inzwischen Hoffnungsschimmer für die ukrainische Wirtschaft, wie die „New York Times“ nun berichtet (Quelle hier).

So sieht die aktuelle Prognose der Weltbank demnach ein Wachstum von 3,5 Prozent für dieses Jahr voraus, der private Konsum könnte sogar um fünf Prozent wachsen (letzterer sank im vergangenen Jahr um ein Viertel). Der Internationale Währungsfonds wiederum sagt ein Wachstum von zwei Prozent in diesem Jahr vorher – zuvor war man noch von einem Minus ausgegangen.

Nun kommt die Ukraine wegen des Kriegs von einem sehr niedrigen Niveau, und die Unberechenbarkeit angesichts der Kämpfe macht die Prognosen sehr volatil. Aber dennoch hat so mancher Geschäftsmann oder so manche Geschäftsfrau in der Ukraine wieder mehr Hoffnung. So sagte Andriy Cherukha, Inhaber eines Kleidungsgeschäfts, der Zeitung, dass die Menschen auch wieder Dinge kauften, die nicht als lebensnotwendig angesehen würden, um ein Gefühl der Normalität aufrechtzuerhalten.

Ähnlich sieht das Olga Kustenko, Mitinhaberin einer Espresso-Bar in Kiew. Sie sagt, die Menschen bräuchten Routinen, um den Krieg zu bewältigen, und suchten vertraute Orte wie eben das Café auf. „Die ukrainische Wirtschaft passt sich an den Krieg an“, sagte auch Olga Bilan, Chefsvolkswirtin in Kiew, der Zeitung. Die Menschen seien von einem „Sparmodus“ in eine Phase übergegangen, in der sie wieder anfangen, Geld auszugeben.

In Kriegszeiten ist es aber durchaus auch möglich, dass die Wirtschaft eines Landes wächst, weil sie durch die massive Militärproduktion aufgebläht wird – wie zum Beispiel auch in Russland. Durch eine solche Konzentration auf diese Produktion könnte der Rest der Wirtschaft zum Erliegen kommen und bei einem Kriegsende damit das gesamte Wirtschaftsleben erst einmal zum Erliegen kommt. Wie die „New York Times“ weiter schreibt, glauben Experten aber, dass das bei der Ukraine nicht der Fall sein dürfte.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: