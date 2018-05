Die Dreharbeiten zu „Eleanor & Colette“ liegen schon zwei Jahre zurück. Deswegen hat sie auch ihr Scrapbook mitgebracht, als Gedächtnisstütze. Details hat sie nicht mehr im Kopf, „so vieles ist verdampft“. Selbst wenn der Film in San Francisco spielt, wurde er überwiegend in Köln gedreht. An die Stadt am Rhein hat sie so gute Erinnerungen wie an das Hotel neben dem Dom, dessen Glocken sie gern lauschte. Und dann erst die Sauna, eine Entdeckung. Nackte Männer! In London schwitzt man nach Geschlechtern getrennt, noch dazu züchtig bedeckt. Mit den nackten Männern hat sie sich bestens unterhalten.

Bekannt wurde Helena Bonham Carter als liebreizende Engländerin in historischen Romanverfilmungen. Lucy Honeychurch, so hieß die Figur passenderweise, die ihr 1985 den Durchbruch bescherte, in „Zimmer mit Aussicht“. Inzwischen scheint sie fast auf eigenwillige, unbequeme, ja, verrückte Figuren abonniert zu sein. Die böse Zauberin Bellatrix Lestrange in den „Harry Potter“-Filmen, die gnadenlose Rote Königin in „Alice im Wunderland“, die wilde Marla im Kultfilm „Fight Club“. In „Sweeney Todd“ macht sie als Mrs. Lovett aus Leichen Fleischpasteten, für Burtons „Planet der Affen“ schlüpfte sie in die Rolle einer Schimpansin. Und in der dritten Staffel der Netflixserie „The Crown“ wird sie die Rolle der ungeliebten Prinzessin Margaret übernehmen, die sich selbst „die böse Schwester“ nannte.

Ihre Großmutter war mit Churchill befreundet

Bonham Carter stammt selbst aus einer schillernden Familie, so verwickelt wie ihr Schottenrock – „a massive melting mess“, ein massives Kuddelmuddel, auf das sie stolz ist. Vonseiten des Vaters alter englischer Politadel, die Familie ihrer Mutter scheint alles auf einmal zu sein: jüdisch, katholisch, spanisch, französisch, österreichisch. Russisches Blut soll da auch noch irgendwo blubbern. Der spanische Großvater mütterlicherseits verhalf als Diplomat Zehntausenden Juden in Bordeaux zu einem Transitvisum und damit zur Flucht, seine Frau, Bankierstochter, war Künstlerin. Helenas Vater hat als hochrangiger Banker Großbritannien beim Internationalen Währungsfonds vertreten und saß im House of Lords, die Großmutter väterlicherseits war Politikerin und enge Freundin Churchills, und der Urgroßvater führte von 1908 bis 1916 als Premierminister die letzte liberale Regierung im Lande an.

Sie selbst würde nie in die Politik gehen. „Ich glaube nicht, dass ich da überleben könnte.“ Schon allein, weil Humor dort eher unerwünscht sei. „Man soll verantwortungsbewusst rüberkommen.“ Außerdem, glaubt sie, sei sie zu sehr Individualistin. „Ich würde missverstanden, falsch zitiert, das würde alles im Schlamassel enden.“

Auf dem Set in Köln hat sie ihren 50. Geburtstag gefeiert, inzwischen ist sie knapp 52 – und hat noch immer ein fast kindliches Gesicht, eine kindliche Ausstrahlung und Offenheit. Wobei: Dass Teile ihres Körpers nicht so funktionieren, wie sie sollen, sie etwa eine Lesebrille tragen muss, passt ihr gar nicht. Und dann die Hormone – „a fucking nightmare“, ein beschissener Albtraum. Dafür, so ihre Erfahrung, nehmen Selbstvertrauen, Humor und Freiheit mit dem Alter zu. „Wenn man bereit ist, bestimmte Dinge loszulassen.“