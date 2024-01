2,8 Millionen Menschen ohne Job Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt im Januar

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar auf 2,805 Millionen gestiegen. Das sind 169.000 mehr als im Dezember 2023 und 189.000 mehr als im Januar vorigen Jahres, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Punkte auf 6,1 Prozent.

Der Anstieg sei für die Jahreszeit üblich, hieß es weiter. „Auch die Beschäftigung und Arbeitskräftenachfrage zeigen sich konstant, sodass sich der Arbeitsmarkt zu Jahresbeginn trotz der anhaltenden Wirtschaftsschwäche stabil zeigt“, erklärte BA-Chefin Andrea Nahles. Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Effekte ging die Erwerbslosenzahl laut BA im Monatsvergleich um 2000 zurück. (dpa, Reuters)