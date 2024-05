Die Wasserstoff-Misere Pläne der Regierung drohen zu scheitern

Die Pläne der Bundesregierung zur grünen Transformation der deutschen Wirtschaft drohen zu scheitern. Grund sind Probleme beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft, die es vielen Industriebetrieben ermöglichen soll, klimaneutral zu produzieren. Das Wasserstoffnetz verzögert sich. Auch die geplanten Importe aus dem Ausland kommen nicht in Gang. Und für wichtige Investitionsvorhaben gibt es immer noch keine abschließenden Förderzusagen.

Vor wenigen Tagen kappte der Anlagenhersteller Thyssen-Krupp Nucera die Wachstumserwartungen für sein Wasserstoffgeschäft im laufenden Jahr um fast 30 Prozent. „Herausforderungen wie Unsicherheiten in der Regulierung, steigende Zinsen und die Inflation verzögern gerade finale Investitionsentscheidungen für Projekte“, sagt Nucera-Chef Werner Ponikwar.

Zwar versuchen Unternehmen gerade, sich international grünen, also mit erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff zu sichern. „Aber wir stellen auch fest, dass die Preise sehr hoch sind und eine Projektrealisierung sehr schwierig machen“, erklärt Georg Stamatelopoulos, der neue Chef des Energiekonzerns EnBW, dem Handelsblatt. Es gebe zu wenig große Projekte, und diese seien meist außerhalb von Europa, „der nötige Transport des Wasserstoffs trägt zu den Preissteigerungen bei“.

Wasserstoffziel des Bundes rückt in weite Ferne

Auch die nach wie vor vorhandene Ungewissheit über die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen – auch in Hinblick auf Förderungen – halte viele Akteure davon ab, Investitionsentscheidungen zu treffen, kritisiert Kerstin Maria Rippel, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Die von der Bundesregierung gesteckten Ziele gerieten so „zunehmend außer Sicht“.

2020 hat die damalige Bundesregierung eine nationale Wasserstoff-Strategie beschlossen. Ziel war es, dass Deutschland international Marktführer wird, sowohl bei der Entwicklung als auch dem Export von Wasserstofftechnologien. 2024 rückt dieses Ziel immer weiter in die Ferne.

Die ambitionierten Zeitpläne für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sind aus unserer Sicht nicht haltbar. Yvonne Ruf, Senior Partner beim Beratungsunternehmen Roland Berger

Fachleute sehen die Gefahr, dass Deutschland und Europa das Ziel, eine Vorreiterrolle bei Wasserstoff zu übernehmen, nicht erreichen. Von den tatsächlich installierten Elektrolyseurkapazitäten im Gesamtumfang von aktuell 1200 MW weltweit befinden sich nach Angaben von Yvonne Ruf, Senior Partner beim Beratungsunternehmen Roland Berger, 600 MW in China. „Europa wird sich sehr anstrengen müssen, um den Ausbauvorsprung aufzuholen und technologisch weiter vorn dabei zu sein“, sagt sie.

Dabei ist Wasserstoff für die Transformation der Industrie in Deutschland und anderen Industriestaaten von entscheidender Bedeutung. Überall dort, wo erneuerbarer Strom keine Lösung ist, um Kohle oder Gas zu ersetzen, soll Wasserstoff bei der Transformation zur Klimaneutralität helfen. Das ist etwa in der Stahl- oder Chemiebranche der Fall.

Auch im Schwerlast-, Flug- und Schiffsverkehr soll grüner Wasserstoff eingesetzt werden. Dass es mit dem Aufbau der Wasserstoffwirtschaft nicht vorangeht, ist ein Alarmsignal. An welchen Stellen hakt es? Ein Überblick.

Der Zeitplan ist extrem eng

Nach Überzeugung von Roland-Berger-Expertin Ruf wird sich der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft erheblich verzögern – und zwar weltweit.

„Die ambitionierten Zeitpläne für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft sind aus unserer Sicht nicht haltbar“, sagt Ruf, die mit ihrem Team derzeit entsprechende Daten auswertet. Überall auf der Welt komme es zu Verzögerungen. Das gelte auch für Deutschland. Aktuell sind gerade mal Anlagen mit einer Leistung von 0,1 Gigawatt fertiggestellt. Bis 2030 sollten es laut Plan eigentlich zehn Gigawatt sein. „Wir gehen davon aus, dass sich der Hochlauf um zwei bis fünf Jahre verzögert“, sagt Ruf.

Auch Siemens-Energy-Vorstand Karin Amin sagt dem Handelsblatt: „Die Wasserstoffwirtschaft fährt etwas langsamer hoch, als manche erwartet oder gehofft hatten.“ Es gebe viele Fragen rund um die Kosten für den Aufbau der Infrastruktur und die Produktion, sagt sie. Daher sei noch offen, wie schnell die Technologie skaliere.

Wenn alle angekündigten Wasserstoffprojekte umgesetzt würden, könnte es bis 2030 knapp 38 Millionen Tonnen emissionsarmen Wasserstoff weltweit geben. Das Problem: Nur für vier Prozent der Mengen wurde bereits eine endgültige Investitionsentscheidung (FID) getroffen.

30 Prozent seines künftigen Bedarfs an klimaneutralem Wasserstoff wird Deutschland Experteneinschätzungen zufolge selbst decken können. Der Rest muss importiert werden.

Die Internationale Energieagentur (IEA) geht in ihrem aktuellen Wasserstoffbericht sogar davon aus, dass in den nächsten vier Jahren nur noch 45 Gigawatt (GW) in Wind- und Solaranlagen für die Produktion von grünem Wasserstoff gebaut werden. Knapp 35 Prozent weniger als noch vor einem Jahr. Hauptgrund sind laut Aussage der Experten unklare Rahmenbedingungen in vielen Ländern.

In der Stahlbranche, die nach den Vorstellungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum ersten großen Anwendungsfall für den Einsatz von klimafreundlichem Wasserstoff werden soll, wachsen die Zweifel. „Der Wasserstoffhochlauf in Deutschland droht ins Stocken zu geraten“, sagt WV-Stahl-Chefin Rippel.

Hergestellt wird das nachhaltige Molekül mithilfe des Elektrolyseverfahrens aus erneuerbarem Strom. Am Ende wird grüner Wasserstoff entweder direkt eingesetzt oder zu grünem Ammoniak oder grünem Methanol weiterverarbeitet.

Die geplanten Wasserstoffimporte kommen nicht in Gang

Die Bundesregierung rechnet damit, dass der Wasserstoffbedarf 2030 jährlich 95 bis 130 Terawattstunden (TWh) in Deutschland beträgt. Experten schätzen, dass Deutschland nur etwa 30 Prozent seines künftigen Bedarfs an klimaneutralem Wasserstoff selbst decken kann. Der Rest muss importiert werden.

Die Bundesregierung schließt darum Wasserstoffabkommen mit potenziellen Lieferländern. Ziel ist es, Lieferbeziehungen zwischen Unternehmen in den Partnerländern und Abnehmern in Deutschland aufzubauen.

Auf der Liste stehen Ägypten, Australien, Chile, Indien, Kanada, Namibia, Saudi-Arabien, Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, kürzlich kam Algerien hinzu. Die Länder verfügen zwar über enorme Potenziale für die Produktion von grünem Wasserstoff – in den meisten Fällen existieren die entsprechenden Vorhaben aber nur auf dem Papier oder in überschaubaren Dimensionen.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (r.) 2022 in Abu Dhabi: Deutschland hofft auf Importe aus Ländern mit günstigeren Produktionsbedingungen. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Schon vor gut zwei Jahren waren erste Unternehmen in Deutschland vorgeprescht, um sich in Eigenregie grünen Wasserstoff im Ausland zu sichern. So schlossen etwa der Kunststoffhersteller Covestro und der Energiekonzern Eon Anfang 2022 Absichtserklärungen mit Fortescue Future Industries (FFI), dem Unternehmen des australischen Wasserstoffpioniers Andrew Forrest, über die Lieferung von grünem Wasserstoff. Angepeilter Start der Lieferungen: 2024.

Von einer „historischen Partnerschaft“, einem „ambitionierten Projekt“ und dem „dringend notwendigen Baustein“ für die grüne industrielle Revolution war damals die Rede.

Heute fällt das Resümee ernüchternd aus. Thorsten Dreier, Mitglied des Covestro-Vorstands, sagt, bisher haben die Unternehmen noch keinen konkreten Termin für mögliche Lieferungen von FFI festgelegt. „Dafür muss FFI zunächst Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff abschließen.“ Covestro halte aber an seinem Ziel fest, die Produktion schrittweise auf alternative Rohstoffe umzustellen. Das Unternehmen spreche dazu mit verschiedenen Anbietern weltweit.

Bei Eon ist es ähnlich. Der Energiekonzern befinde sich sowohl mit FFI als auch mit anderen potenziellen Lieferanten in konkreten Gesprächen über die Lieferung und Abnahme von Wasserstoff. Von ersten Lieferungen im Jahr 2024 spricht auch Eon nicht mehr.

Im Inland wird zu wenig produziert

Die Bundesregierung will erreichen, dass in Deutschland bis 2030 Elektrolysekapazitäten mit zehn Gigawatt Leistung entstehen, um zumindest einen Teil des künftigen Wasserstoffbedarfs aus heimischer Produktion decken zu können. Doch der Aufbau der Produktionskapazitäten macht kaum Fortschritte.

„Es ist immer noch so, dass viele Projekte für die Herstellung von grünem Wasserstoff weit von einer finalen Investitionsentscheidung entfernt sind“, sagt Yvonne Ruf von Roland Berger. Die Gründe dafür seien vielfältig: „So haben sich beispielsweise die Finanzierungsbedingungen verschlechtert, zugleich zögern potenzielle Abnehmer noch immer, verbindliche Abnahmeverträge zu schließen.“

Zwar ist die Bundesregierung bereit, den Einstieg in die Wasserstoffelektrolyse mit Milliardenbeträgen zu unterstützen. Verschiedene Vorhaben wurden von der EU-Kommission auf Antrag der Bundesregierung als „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI) eingestuft, was den EU-Staaten eine großzügige Förderung erlaubt. Doch bis zu dieser Einstufung dauert es mitunter drei Jahre und länger.

Wasserstoffleitung: Steigende Preise, unklare Rahmenbedingungen – die Wasserstoffwirtschaft kommt kaum voran. © dpa/Bernd Weißbrod

Das hat viele Projektentwickler frustriert und die Kosten der Vorhaben in die Höhe getrieben. Hinzu kommt: Viele Entwickler von Elektrolyseprojekten haben bislang noch keine Abnahmeverträge in der Hand. Potenzielle Kunden scheuen sich, verbindliche Zusagen zu machen, weil sie nicht sicher wissen, wann die erforderliche Wasserstoff-Transportinfrastruktur bis zu ihrem Werkstor führt.

In der Branche ist schon lange vom „Henne-Ei-Problem“ die Rede: Aufgrund fehlender Endnutzer mangelt es an Anreizen für den Aufbau der Wasserstoffelektrolyse und für den Ausbau einer Wasserstoffinfrastruktur, die wiederum die Voraussetzung für neue Nachfrage durch Endnutzer ist.

Ein Brancheninsider, der selbst Wasserstoffprojekte vorantreibt, ist frustriert und sagt: „Die Politik hat die Komplexität des ganzen Vorhabens unterschätzt. Alle Zahnräder müssen ineinandergreifen, doch das tun sie nicht.“ Das Risiko des Scheiterns des gesamten Projekts dürfe nicht leichtfertig ignoriert werden.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sind aktuell Anlagen mit einer installierten Leistung von 112 Megawatt (MW) fertiggestellt. 112 MW entsprechen 0,112 Gigawatt. Bei einigen der Projekte, die schon in Betrieb seien, sei ein weiterer Ausbau geplant.

„Die Umsetzung aller geplanten Projekte würde initial zu einem Anstieg der Elektrolysekapazität um etwa 8,9 GW führen“, sagte die Sprecherin. Ohne finale Investitionsentscheidung ist das allerdings ein sehr theoretischer Wert.

Der Aufbau der Infrastruktur verzögert sich

Vor wenigen Wochen hat die Ampelkoalition alles vorbereitet für den Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes. Das Netz gilt als ein wichtiger Baustein für den Aufbau der Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Es soll eine Länge von 9700 Kilometern haben.

Doch während über viele Monate die Rede davon war, die letzten Leitungen des Netzes bis 2032 fertigzustellen, wurde diese Frist Anfang April in buchstäblich letzter Sekunde auf 2037 verschoben. Dadurch sollen die finanziellen Lasten für die Betreiber gestreckt und mehr Anreize für Investoren geschaffen werden.

Die Folgen sind eklatant. Für den Stahlkonzern Salzgitter verschiebt sich damit der Anschluss an das Kernnetz um zwei Jahre. „Bis dahin werden wir uns mit rund 9000 Tonnen grünem H2 begnügen müssen, die wir am Standort Salzgitter selbst produzieren“, schreibt Chef Grunnar Groebler in einem LinkedIn-Beitrag. Benötigt werden bei Salzgitter aber insgesamt 150.000 Tonnen – ab Mitte 2026.

Die Kosten könnten nicht wie erhofft sinken

Auch die Kalkulation vieler anderer Unternehmen ist damit Makulatur. Regulatorische Unklarheiten sorgen für Verunsicherung, und die Unternehmen zögerten, den Wasserstoff jetzt einzukaufen, sagt Thyssen-Krupp-Nucera-Chef Ponikwar.

Der australische Wasserstoffpionier Andrew Forrest klang noch Anfang 2022 euphorisch: Grüner Wasserstoff werde sich „aus dem Stand“ zur wettbewerbsfähigsten Energiequelle weltweit entwickeln, sagte er damals. Verschiedene Institute und Beratungsunternehmen hatten immer wieder prognostiziert, dass die Kosten für grünen Wasserstoff in den nächsten Jahren massiv sinken würden.

Schätzungen der Beratungsagentur Boston Consulting Group gehen jetzt davon aus, dass die Kosten für grünen Wasserstoff ab 2030 statt drei Euro pro Kilogramm bei fünf bis acht Euro liegen. Für die Transformation der Industrie ist das ein weiterer Rückschlag.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.