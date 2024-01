Knackpunkt Arbeitszeitreduzierung Deutsche Bahn legt im Tarifkonflikt mit der GDL neues Angebot vor

Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Lokführergewerkschaft GDL hat der Konzern am Freitag ein neues Angebot unterbreitet. Es enthält die Möglichkeit, dass Beschäftigte ab 2026 ihre Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 37 Wochenstunden reduzieren können. Die Arbeitszeitreduzierung ist ein Knackpunkt in den Tarifverhandlungen. Mehr dazu in Kürze. (ÁFP)