„Fauci anklagen“ Twitter-Chef knüpft sich US-Chefvirologen vor

Schon vor seiner Übernahme von Twitter hat Elon Musk mit Mitteilungen auf dem Kurznachrichtendienst für Kontroversen gesorgt. Seit Oktober setzt er sich nach eigenen Aussagen für freie Meinungsäußerung auf der Plattform ein und hat gesperrte, rechte Account wieder freischalten lassen. Nun knüpft sich der Tech-Milliardär den Immunologen Anthony Fauci vor. Eine Hassfigur unter US-amerikanischen Rechten und Corona-Leugnern.

In den vergangenen Stunden veröffentlichte Musk gleich zwei Tweets, die sich mit dem scheidenden US-Chefvirologen beschäftigen. Rechte Twitter-Nutzer:innen – darunter republikanische Politiker:innen – feiern ihn dafür.

„My pronouns are Prosecute/Fauci (auf deutsch: „Meine Pronomen sind Fauci/anklagen“)“, twitterte Musk am Sonntag. Zuvor veröffentlichte er ein Meme – ein „lustiges“ Internetbildchen – in dem ein devoter Fauci einem Herr-der-Ringe-Charakter mit dem Gesicht des US-Präsidenten Joe Biden zuflüstert: „Nur noch ein weiterer Lockdown, mein König“. Ein Bild, dass bereits der konservative Autor Beneful Johnson im Januar auf seinem Twitter-Profil teilte.

Der US-Chefvirologe habe den Kongress bezüglich des Coronavirus belogen, führt Musk seine Tweets weiter aus. Fauci selbst hatte sich im Sommer 2021 gegen diese Vorwürfe zu Wehr gesetzt. Musks erneute Beschuldigungen erreichten schnell mehr als eine Million Twitter-Nutzer:innen.

Die Gefällt-mir-Angaben durchbrachen die Eine-Million-Marke – Retweets liegen zusammen bei mehr als 200.000. Die Trump-Anhängerin und republikanische Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene antwortete Musk: „Ich bestätige Ihre Pronomen, Elon.“

Musk nannte Corona-Regeln „faschistisch“

Musks Ansichten zu Corona sind nicht neu. Schon im April 2020 nannte er die Corona-Maßnahmen im US-Bundesstaat Kalifornien „faschistisch“ und forderte Lockerungen. Damals lag die Produktion seines Elekroautounternehmens Tesla still.

Andere Kommentator:innen warfen Musk neben Verachtung von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und Aufhetzens von rechtsextremen Trollen die Verhöhnung von Transgender und nicht-binären Personen vor.

Der US-Journalist Charlie Warzel bezeichnete den Twitter-Chef anhand seines jüngsten Angriffes auf Fauci als „rechtsextremen Aktivisten“. Dabei stecke hinter Musks Handeln aber keine „starke politische Ideologie oder ein Wertesystem“, sondern der Wunsch danach, seinen Reichtum und Einfluss zu vergrößern, schrieb er in der US-Zeitschrift „The Atlantic“.

Musks persönliches Wertesystem wird indes immer undurchsichtiger. Anfang Dezember ließ er den US-Rapper Kanye West, der zuvor mit antisemitischen Äußerungen für Aufsehen sorgte, nach einem Hakenkreuz-Posting auf Twitter sperren. Den ebenfalls nach antisemitischen Aussagen in der Kritik stehenden US-Komiker Dave Chappelle besuchte er erst Sonntagabend bei einem Auftritt in San Francisco auf der Bühne – begleitet von Buh-Rufen.

