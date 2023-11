Nach Benko-Absturz übernimmt Sanierer Geiwitz Investoren erwarten die „Stunde der Wahrheit“ bei Signa

Am Tag nach seiner Entmachtung ist von René Benko öffentlich nichts zu hören. Der Gründer der Signa-Gruppe nahm kaum sein Telefon ab und reagierte auch nicht auf schriftliche Fragen. Trotzdem, sagte einer seiner engsten Vertrauten, sollte niemand Benko abschreiben. Am Mittwoch hatte Benko den Beiratsvorsitz der Gruppe an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz abgegeben.