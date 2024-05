Falscher Umgang im Job mit der Gen Z „Warum sollten Jüngere etwas besser können, was Ältere schon lange machen?“

Herr Maas, Sie waren als Generationenforscher einer der ersten Experten, die darauf hingewiesen haben, dass die Generation Z irgendwie anders ist. Wie haben sich Arbeitgeber mittlerweile darauf eingestellt?

Das Problem ist, dass es jetzt unglaublich viele Berater gibt, die gar kein richtiges Verständnis von der jüngeren Generation haben und alles Mögliche als Tipp verkaufen. Einer davon ist, dass Vorgesetzte ihre Nachwuchskräfte nur noch loben dürfen, weil diese auf Social Media eben nur Likes bekommen – was natürlich Quatsch ist. Oder sie meinen, das Unternehmen müsste auf Tiktok oder Instagram die junge Zielgruppe direkt ansprechen. Aber viele sind dort eben in ihrer Freizeit und wollen das nicht mit Arbeit assoziieren.

Die Nachwuchskräfte wollen zum Beispiel gar nicht so gerne ins Homeoffice, obwohl das viele denken, richtig?

Das zumindest zeigen unsere Umfragen – und für den allerersten Arbeitsplatz wäre es sogar fatal. Wir Älteren hätten es auch nicht spannend gefunden, mit einer VHS-Kassette zu Hause vor dem Fernseher eingearbeitet zu werden. Nur weil ein junger Mensch gerne am Handy daddelt, heißt das nicht, dass er auch so arbeiten möchte. Oder ohne Schulung mit allen digitalen Programmen arbeiten, geschweige denn selbst so etwas entwickeln kann.

Viele Berater verwenden die Generationenbegriffe wie eine Schablone. Als gäbe es nur fünf verschiedene Menschentypen. Rüdiger Maas, 45, ist Psychologe und Autor. 2017 gründete er das private „Institut für Generationenforschung“ in Augsburg.

Wenn es um die Generation Z geht, wird viel pauschalisiert. Da gibt es diejenigen, die sagen: Die sind alle faul und fordernd. Andererseits wird viel glorifiziert: Dreistheit wird als mutig dargestellt.

Die negative Stereotypisierung führt dazu, dass sich Angehörige dieser Alterskohorte, also die 14- bis 27-Jährigen, in unseren Umfragen selbst als weniger fleißig beschreiben. Und die positiven führen dazu, dass die Jungen nicht dort abgeholt werden, wo sie sind.

Viele Berater sehen diese Generationenbegriffe wie Z, Y oder X sehr statisch und verwenden sie wie eine Schablone. Als gäbe es nur fünf verschiedene Menschentypen. Ich finde diese 15-Jahres-Einteilung auch nicht richtig. Um von einer neuen Generation zu sprechen, braucht es gesellschaftliche Brüche, die eben nur für eine Generationen merkmalsausprägend sind und diese bis ins hohe Alter beeinflusst. Sonst könnte man bestimmte Merkmale nur dem jugendlichen Alter zuordnen.

Dennoch beobachten auch Sie einen Unterschied?

Die heutigen Nachwuchskräfte unterscheiden sich tatsächlich darin, dass sie digitalisiert aufgewachsen sind, und dass sie Eltern hatten, die ihnen in der analogen Welt sehr viel abgenommen haben. Wenn ein Kind in der Schule etwa eine schlechte Note bekommt, gibt es mittlerweile nicht wenige Eltern, die Druck auf den Lehrer ausüben. Diese Generation ist es infolgedessen teils gewohnt, dass sich die Umgebung ihnen anpasst – und nicht andersherum.

In Ihrem Buch „Generation arbeitsunfähig“ beschreiben Sie den Praktikanten Simon, der immer zu spät kommt, noch bei seinen Eltern wohnt und übertrieben hohe Ansprüche hat. Am Ende isst er einer Kollegin noch ihre Pralinen weg. Eine wahre Geschichte?

Dieser Simon hieß natürlich anders, aber er war in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Tatsächlich wohnt auch jeder zehnte Junge mit 30 Jahren noch bei seinen Eltern, was aber auch an teuren Mieten liegt. Dieser Simon ist dennoch nicht typisch für die Generation Z, sondern nur für ein Phänomen dieser Alterskohorte. Diese Typen gab es früher auch. Sie wurden nur schneller sanktioniert, heute ist man geduldiger.

Nur weil die Generation Z mit dem Smartphone aufgewachsen ist, heißt das nicht, dass sie in digitalen Bereichen besser als Ältere ist. © freepik

Wie diese junge Frau aus dem Tiktok-Video, die heulen muss, weil sie fünf Tage in der Woche arbeiten soll. Auch in den 90ern saßen ziemlich viele verrückte Leute in den Talkshows. Warum assoziiert man das heute gleich mit einer ganzen Generation?

Damals hat man die Leute dort verortet, wo sie hingehören: als Sonderlinge in Talkshows. Man kam nicht auf die Idee, dass eine ganze Generation sonderbar sei. Aber man ist ihnen im echten Berufsleben auch nicht begegnet. Wer vor 20 oder 30 Jahren auf den Arbeitsmarkt kam, der hat sich angepasst, das ging gar nicht anders. Auf eine Stelle kamen viele Bewerber. Anschreiben mit lauter Rechtschreibfehlern hat man aussortiert. Heute bekommen viele Unternehmen auf eine ausgeschriebene Lehrstelle nur noch eine Handvoll Bewerbungen. Die müssen sie zum Vorstellungsgespräch einladen. Es wird also nun sichtbar, was es auch vorher in geringem Ausmaß gab.

Wie wirkt sich der fehlende Konkurrenzdruck auf die Unternehmen aus?

Die Perspektive verschiebt sich komplett. Momentan verlässt mit den Boomern die größte Arbeitskohorte den Arbeitsmarkt, und die kleinste Arbeitskohorte seit dem Zweiten Weltkrieg, die Gen Z, tritt an. Sobald ich mir den Arbeitsplatz frei aussuchen kann, bin ich nicht mehr der aufgeregte Bewerber, sondern verhalte mich eventuell wie ein Kunde, der Forderungen stellt: Ich hätte gerne mehr Urlaub, kürzere Arbeitszeiten und ein Gehalt, das andere erst nach zehnjähriger Berufserfahrung erhalten haben... Wenn etwas nicht passt, zieht man weiter.

Braucht ein Unternehmen jemanden, der nur wegen der Vier-Tage-Woche, viel Urlaub und Freizeit kommt? Rüdiger Maas, Psychologe und Generationenforscher

Die Boomer, die Nachwendekinder oder die Millennials mussten sich stark anpassen. Dieser Konkurrenzdruck hat auch viele krank gemacht. Ist es da nicht auch gut, wenn die heutigen Nachwuchskräfte schneller die Reißleine ziehen?

Man muss ja nicht von einem Extrem ins nächste gehen. Wenn ich immer sofort hinschmeiße, führt das dazu, dass ich immer unglücklich bin. Wie oft wollen Sie denn wechseln, bis Sie als Nachwuchskraft zufrieden sind? Wie wollen Sie lernen, dass Sie sich durchboxen können, oder wie wollen Sie eine Erfahrung aufbauen, um zu sehen, dass Arbeiten vielleicht doch nicht so schlimm ist? Das ist oft eine zirkuläre Suche nach der Utopie. Nicht alle Boomer haben sich kaputt gearbeitet. Wenn ich den Glücksforschern glaube, dann sind die Boomer glücklicher als die Generation Z.

Rüdiger Maas’ aktuelles Buch heißt „Generation arbeitsunfähig – Wie uns die Jungen zwingen, Arbeit und Gesellschaft jetzt neu zu denken“ (Goldmann, 320 S., 22,70 €). © Goldmann Verlag

Wie geht der Arbeitgeber also am besten mit den jungen Bewerbern und Angestellten um?

Als Unternehmer sollten Sie nicht auf alles eingehen, sonst entwerten Sie Ihren Arbeitsplatz. Oder Sie investieren in eine Nachwuchskraft, die Sie sowieso sofort wieder verlässt, weil es woanders noch etwas mehr von allem gibt. Ich würde also signalisieren: Wir nehmen nur die Besten, also strenge dich bitte an. Man muss auch nicht sofort eine Zusage verschicken, wie viele raten, sondern sollte auch ab und an mal innehalten.

Für ein paar Nachwuchskräfte würde ich keine Unternehmenskultur komplett umstellen. Rüdiger Maas, Autor des Buches „Generation arbeitsunfähig“

Aber viele Firmen sind doch aufgrund des Personal- und Fachkräftemangels auf fast jeden, den sie kriegen können, angewiesen?

Das sagen alle immer, aber braucht ein Unternehmen wirklich jemanden, der nur wegen der Vier-Tage-Woche, viel Urlaub und Freizeit kommt? Oder ist es nicht sinnvoller zu warten, bis der oder die Richtige gefunden wurde, bevor da jemand kommt, der nur allen die Stimmung nimmt. Bis dahin kann ein Unternehmen auch seine Prozesse umstellen und schauen, wie es interessanter werden kann. Idealerweise setzt man auf mehr Qualität bei der Arbeitsplatzbewerbung, nimmt sich für die potenziellen Mitarbeiter mehr Zeit und stellt die Arbeit in den Mittelpunkt. Ein tolles Team, ein toller Vorgesetzter sind mehr wert als all die Incentives. Dann merkt die Nachwuchskraft vielleicht von allein, dass es mehr Spaß macht, eine berufliche Tätigkeit mit viel Enthusiasmus auszufüllen, anstatt auf die Uhr zu schauen.

Jüngere erwarten zu Recht, dass sich Vorgesetzte ausreichend Zeit für ihre Ausbildung nehmen. © IMAGO/Christian Vorhofer

Dass der Arbeitgeber sich dem beruflichen Wandel anpasst, Homeoffice anbietet und unter Umständen eine Vier-Tage-Woche, ist doch trotzdem sinnvoll?

Es hat Sinn, wenn es zum Geist des Unternehmens passt und sich dadurch Prozesse erleichtern lassen. Aber allein für ein paar Nachwuchskräfte sollte ich keine Unternehmenskultur komplett umstellen. Wenn ich jetzt 900 ältere Arbeitnehmer dazu zwingen muss, „Du“ statt „Sie“ zu sagen, obwohl sie das gar nicht möchten, wirkt das wenig authentisch – und die fünf Azubis, die ich damit begeistern will, überzeugt das auch nicht. Hinzu kommt der Sozialneid, der entsteht, wenn ich den Jüngeren mehr entgegenkomme als langjährigen Mitarbeitern, denen ich meinen Unternehmenserfolg verdanke.

Die junge Generation steht auch vor der Herausforderung, dass viele Jobs durch KI wegfallen werden. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat vorgeschlagen, dass Schüler keine Rechtschreibung mehr lernen müssen. Was halten Sie davon?

Das wäre fatal. Je weniger Kulturtechniken wir beherrschen, desto abhängiger sind wir von der Technik, und desto langsamer und oberflächlicher arbeiten wir. Auf wichtige Basisfähigkeiten wie das Schreiben mit der Hand, Kopfrechnen oder das Beherrschen einer Fremdsprache würde ich niemals verzichten. Und man muss beurteilen können, ob das, was die KI vorschlägt, auch plausibel ist, ob ein Wort vielleicht auch eine ganz andere Bedeutung haben kann. Der Taschenrechner hat auch nur diejenigen schlauer gemacht, die sowieso gut rechnen konnten. Die KI hilft nicht schwachen Menschen, besser zu werden, sondern sie hilft guten Menschen, noch besser zu werden.

Gibt es etwas, dass die Arbeitgeber von den jungen Menschen lernen können?

Diese Frage höre ich oft, aber ich finde, das ist der falsche Ansatz. Warum sollen Jüngere etwas viel besser können, was Ältere schon jahrelang machen? Und wie wirkt das für die Neuen? Da findet doch gerade ein Rollentausch statt. Wenn jetzt ein 16-Jähriger als Azubi in ein Unternehmen kommt und von ihm erwartet wird, dass er seinen Kollegen die Welt erklärt, dann ordnet dieser sich automatisch als Chef ein und verhält sich dann auch so. Das ist so, als ob Sie in ein Restaurant kommen und dem Koch erklären müssen, wie er Ihr Schnitzel zu braten hat. Als Berufseinsteiger möchten die Jungen ja gerade gezeigt bekommen, wie man einen solchen Schatz kreieren kann – und nicht umgekehrt.