Lieferengpässe durch Huthi-Angriffe „Selbst wenn es sich nur um Verzögerungen handeln würde, ist das bedeutsam“

Die Folgen durch die steigende Zahl von Angriffen der Huthi-Milizen auf Frachtschiffe im Roten Meer werden immer deutlicher. Militärisch reagieren die USA wie auch Großbritannien seit Tagen mit Gegenangriffen. Wirtschaftlich kommt es wegen der Meidung der Schiffsroute zu Störungen der Lieferketten: Bei Tesla stehen in Grünheide Anfang Februar zwei Wochen die Bänder still. Ikea warnt vor Verzögerungen. Bei DHL könnten die Container knapp werden. Und Aldi Nord kündigte an, aus Angst vor leeren Regalen Werbekampagnen für Haushaltsartikel oder Spielzeug zu verschieben.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reagierte auf die Vorfälle im Roten Meer bisher unaufgeregt. Auf Verzögerungen infolge des Umwegs über Afrika könnten sich die Unternehmen einstellen. „Alle sagen mir, das renkt sich wieder ein“, sagte Habeck am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er sehe aktuell keine schwerwiegenden Folgen für die deutsche Wirtschaft. Ist diese Sichtweise berechtigt?

Die aktuelle Situation im Roten Meer ist vor allem für die Disposition von Non-Food-Produkten und Konsumgütern des täglichen Bedarfs relevant. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer Handelsverband

Für den Handel von Waren zwischen Europa und Asien ist der Seeweg durch den Suezkanal und das Rote Meer eine der wichtigsten Schifffahrtstraßen überhaupt, mit einem Anteil von zwölf Prozent am Welthandel. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, greifen vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen Frachtschiffe in der Meerenge Bab al-Mandab vor der Küste des Jemen an. Zum Schutz der Seefahrt in der Region bildete die USA unter anderem mit Großbritannien und Frankreich daraufhin eine Militärkoalition. Deutschland ist bis heute kein Teil davon.

Frachtschritte meiden die Route durch Suezkanal

Trotzdem kündigten im Dezember Reedereien weltweit an, die Route durch den Suezkanal und das Rote Meer zu meiden und einen über 6000 Kilometer langen Umweg über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas zu nehmen. Seit dieser Woche schicken auch Katar und Russland keine mit Flüssigerdgas beladenen Schiffe mehr durch das Rote Meer.

Schiffsdaten des Logistik-Start-ups Forto zeigen, wie sich die Routen zwischen Dezember und Januar verändert haben. © Forto

„Die Schiffsdurchfahrten durch die Straße von Bab al-Mandab sind von 60 Schiffen pro Tag um 90 Prozent gesunken“, sagte Michael Wax, Chef des Berliner Logistik-Start-ups Forto dem Tagesspiegel. Durch den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung verlängern sich Fahrzeiten der Schiffe um bis zu zwei Wochen und der Transport wird teurer. Die Frachtraten für einen Standardcontainer sind von 1500 Dollar pro Stück im November auf über 4000 Dollar gestiegen. Auch die Versicherung der Schiffe ist deutlich teurer.

Vorprodukte kommen nicht rechtzeitig

Wirtschaftsverbände bewerteten die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft bisher als nicht allzu kritisch. „Die Außenhandelsunternehmen haben aus der Blockade des Suezkanals 2021 gelernt und sich deutlich diversifiziert“, sagte Dirk Jandura dem Tagesspiegel. Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA) erwartet keine größeren Versorgungsprobleme, sondern nur vereinzelte Lieferengpässe bei dem einen oder anderen Produkt.

„Selbst wenn es sich nur um Verzögerungen handeln würde, so ist das bedeutsam“, sagt Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Wichtige Vorprodukte für die deutsche Industrie würden aktuell nicht rechtzeitig ankommen. Erste Läger liefen leer, Beeinträchtigungen der Produktion – wie bei Tesla in Deutschland oder Volvo in Belgien – würden sichtbar.

Verbraucherinnen und Verbrauchern treffen die Entwicklungen bisher noch nicht. „Trotz des merklichen Anstiegs der Transportkosten sind aktuell keine spürbaren Folgen für die Verbraucherpreise in Europa zu erwarten“, sagt Jandura. Dazu liege der Anteil der Frachtkosten am Warenwert hochpreisiger Artikel, etwa im Bereich Consumer-Elektronik, nur im Promillebereich.

Die Inflation steigt um etwa 0,7 Prozentpunkte, wenn sich Frachtraten verdoppeln. Pia Hüttl, Ökonomin am DIW Berlin

„Die aktuelle Situation im Roten Meer ist aus Handelssicht insbesondere für die Disposition von Non-Food-Produkten beziehungsweise Konsumgütern des täglichen Bedarfs relevant“, sagte Stefan Genth, Chef des Handelsverbands (HDE), dem Tagesspiegel. Für Lieferungen von Endprodukten aus dem asiatischen Raum sei mit Verzögerungen von zehn bis vierzehn Tagen zu rechnen. Gravierende Engpässe in den Regalen erwartet allerdings auch Genth nicht.

Bisher keine breite Erhöhung der Verbraucherpreise

Auch dafür, dass durch die Vorfälle im Roten Meer das Preisniveau insgesamt wieder steigen könnte, gibt es Fachleuten zufolge bisher keine Anhaltspunkte. Pia Hüttl, Ökonomin am DIW Berlin, geht trotz der höheren Frachtraten davon aus, dass sich der Inflationsdruck zunächst in Grenzen halten wird. „Ein Anstieg der Inflation in dem Ausmaß wie 2022 wird nicht erneut stattfinden“, sagte Hüttl auf Anfrage. Zum einen wegen der Entspannung bei den Energiepreisen und zum anderen wegen der breiter aufgestellten Lieferketten.

Maßgeblicher Treiber der Inflation waren vor allem die hohen Energiepreise sowie Lieferstörungen bei Energie infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Energiepreise sind inzwischen durch verschiedene Maßnahmen der Bundesregierung gesunken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die bisher ausbleibende Reaktion der Gasmärkte, zeigt Hüttl zufolge, dass der Winter versorgungstechnisch abgedeckt sei und bis zum kommenden Winter 2024 von einer Lösung des Konflikts im Roten Meer ausgegangen werden könne.

„Dazu sind die Lieferketten deutlich diversifizierter als noch zu Zeiten der Pandemie“, sagt Hüttl. Das ließe sich auch daran ablesen, dass Indikatoren über den Zustand der weltweiten Lieferketten, wie der „Global Supply Chain Pressure Index“ der amerikanischen Notenbank, noch immer auf Vor-Corona-Niveau lägen.

Ganz ohne Folgen auf die Preisentwicklung dürfte die Umgehung des Seewegs im Roten Meer allerdings laut Hüttl nicht bleiben. „Die Inflation steigt um etwa 0,7 Prozentpunkte, wenn sich Frachtraten verdoppeln“, sagt Hüttl mit Verweis auf eine Studie des Internationalen Währungsfonds. Die Preise importierter Waren und damit auch die Herstellerpreise würden steigen. Bis Verbraucherinnen und Verbraucher den Anstieg der Herstellerpreise spüren, vergehe laut Hüttl allerdings bis zu ein Jahr.