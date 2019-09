Südamerika

Jair Bolsonaro sprach von „großer Freude für unsere Völker“, von einem „historischen Abkommen“. Brasiliens Präsident fiel beim G20-Gipfel in Osaka seinem argentinischen Amtskollegen Mauricio Macri um den Hals, später verkündete man im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron die Rahmendaten des geplanten Freihandelsabkommens zwischen EU und dem südamerikanischen Mercosur-Bund (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay). Mit einem weitgehend zollfreien Markt für 780 Millionen Menschen soll ab etwa 2021 die größte Freihandelszone der Welt entstehen.

91 Prozent der EU-Exporte in die Mercosur-Staaten sollen von Zöllen befreit werden und 92 Prozent der Mercosur-Ausfuhren nach Europa. Bisher fallen zum Beispiel für Autos aus Europa 35 Prozent Zollaufschläge an, für Maschinen bis zu 20 Prozent des Wertes. Die Generaldirektorin Handel bei der EU-Kommission, Sabine Weyand, betont die geostrategische Bedeutung, wo doch für beide Seiten gerade der Handel mit den USA schwieriger geworden ist. Die internationale Ordnung hänge auch in der Handelspolitik „am seidenen Faden“.

Doch am seidenen Faden hängt auch dieses Abkommen, das bis Herbst 2020 unterschriftsreif sein soll – und dann einem Beschluss des Europaparlaments vorläufig in Kraft treten soll, die einzelnen Staaten müssten es noch ratifizieren. Zwar dürfen nur maximal 99 000 Tonnen Rindfleisch aus den Mercosur-Staaten in die EU pro Jahr zollfrei eingeführt werden. Aber die Amazonas-Politik von Bolsonaro ist zum Knackpunkt geworden und hat zu massivem Protest geführt, allen voran von Macron – Frankreich sieht das Abkommen aus Sorge um seinen Agrarsektor ohnehin kritisch. Erst stieg die Regenwaldabholzung, nun stehen wegen der Brandrodungen gewaltige Flächen in Flammen. Vor allem weil versucht wird, weiteres Weide- und Ackerland sich anzueignen – wird der Trend durch das Abkommen nicht noch befördert?

Laut Abkommen muss Bolsonaro aufforsten

Es ist das erste Handelsabkommen der EU, das direkt an die Beschlüsse des Pariser Klimaabkommens gekoppelt worden ist – daher ist das nun eine Frage der Glaubwürdigkeit. Unter dem Druck, das für Brasiliens Wirtschaft so wichtige Abkommen abzuschließen, willigte Bolsonaro in den Regenwaldschutz gemäß der Paris-Ziele ein – er verpflichtet sich, die illegale Abholzung und Rodung des Regenwaldes bis 2030 auf null zurückzufahren und 12 Millionen Hektar Wald wiederaufzuforsten. Denn der Regenwald ist ein entscheidender CO2-Speicher und Feuchtigkeitsspender, ohne ihn kann die Erderwärmung außer Kontrolle geraten.

Doch Weyand muss einräumen, dass es keinen Sanktionsmechanismus gibt, wenn das Abkommen erst einmal unterschrieben ist. Wenn Ziele nicht eingehalten werden, soll das durch Experten-Panels analysiert und im Dialog eine Lösung gefunden werden. Sie verweist darauf, dass auch die Sojaunternehmer in Brasilien inzwischen ein schärferes Vorgehen gegen die Entwaldung fordern – doch ist das nur Taktik, um den Abschluss nicht zu gefährden? Der SPD-Entwicklungspolitiker Sascha Raabe meint, es sei Unsinn, „wenn behauptet wird, dass erst durch den Abschluss des Mercosur-Abkommens Einfluss auf die brasilianische Regierung zum Schutz des Regenwaldes genommen werden kann“, sagt er. „Das Gegenteil ist richtig. Selbst wenn Bolsonaro den gesamten Amazonas zubetonieren würde, würde Brasilien die volle Zollfreiheit für seinen Export behalten.“ Deshalb dürfe die Bundesregierung dem Abkommen nicht zustimmen, solange das Nachhaltigkeitskapitel keine Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen enthalte.