Mitarbeiter alarmiert Elon Musk soll angeblich andauernd Drogen nehmen

In Elon Musks Unternehmen geht offenbar die Sorge um, der Tech-Milliardär nehme Drogen und gefährde damit seine Zurechnungsfähigkeit als Geschäftsmann. Das berichtet das „Wall Street Journal“. Demnach hätten Menschen, die ihm nahestehen, behauptet, sein Drogenkonsum würde andauern.

Dazu zählt der Bericht einige Situationen auf, in denen Musk in der Vergangenheit Drogen genommen haben soll. So habe er im Jahr 2018 auf einer von ihm veranstalteten Party in Los Angeles LSD konsumiert und im Jahr 2021 Ketamin auf einer Hausparty in Miami.

Auf anderen privaten Veranstaltungen hätten Teilnehmer Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen müssen. Auch Kokain, Ecstasy und psychedelische Pilze habe Musk schon genommen.

Die ehemalige Tesla-Chefin Linda Johnson Rice sei 2019 „so frustriert“ von Musks „volatilem Verhalten und seinem Drogenkonsum“ gewesen, dass sie auf eine Fortsetzung ihrer Führungskarriere verzichtet habe, so der Bericht weiter.

Auch Führungskräften des Raumfahrtunternehmens SpaceX sei Musks Verhalten unangenehm aufgefallen. Bei einer Mitarbeiterversammlung 2017 habe dieser mit einer Stunde Verspätung die Bühne betreten und wirres Zeug geredet, sodass SpaceX-Präsident Gwynne Shotwell schließlich einschreiten musste. Den Prototyp der damals neusten SpaceX-Rakete habe er als „big fucking rocket“ bezeichnet.

Dem Bericht zufolge ist unklar, ob Musk an diesem Tag tatsächlich high war. Danach hätten Führungskräfte des Unternehmens aber die Sorge geäußert, dass er unter Drogen stand. Ein Anwalt von Musk, Alex Spiro, widersprach dieser Darstellung und bezeichnete die Schilderung als „falsch“.

Musk hatte in der Vergangenheit zugegeben, Ketamin zur Behandlung seiner Depression einzunehmen. Die aktuellen Vorwürfe wies er aber nun auf X, ehemals Twitter, zurück. Er habe sich auf Wunsch der Nasa drei Jahre lang auf Drogen testen lassen. Dabei seien keine Spuren von Alkohol oder Drogen festgestellt worden. (Tsp)