Der 5. Streik wird der längste. Im November und Dezember hatten die Lokführer jeweils einen Tag die Deutsche Bahn bestreikt, Mitte Januar folgten zwei Streiktage und Ende Januar waren es sogar fünf. Den Februar nutzten die zerstrittenen Parteien zu Verhandlungen – vergeblich. Der März mit dem Osterreiseverkehr dürfte für Bahnfahrer ein schwieriger Monat werden. Was die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) nach dem Scheitern der Verhandlungen am vergangenen Donnerstag nun zu tun gedenkt, wird der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky an diesem Montag in Berlin erläutern. Die Krise der Sozialpartnerschaft bei der Bahn spitzt sich zu.