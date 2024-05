Rossmann-Chef im Interview „Wenn Temu die Regeln nicht einhält, sollte es einfach abgeschaltet werden“

Herr Roßmann, ganz Deutschland scheint mal wieder darüber zu diskutieren, was passiert, wenn in einer Stadt die örtliche Karstadt- oder Kaufhof-Filiale zumacht. Gehen dann in einer Innenstadt tatsächlich die Lichter aus?

Ich verstehe den plötzlichen Aufschrei nicht. Das war doch alles schon lange absehbar und ist Teil einer Entwicklung, gegen die jahrelang nichts unternommen wurde. Sicher hat das Folgen für unsere Gesellschaft, wenn die Innenstädte immer unattraktiver werden und als Treffpunkt wegfallen. Aber das hängt nicht allein an einem Warenhaus.

Dann halten Sie nichts davon, dass einige Städte jetzt in die Bresche springen und die Warenhäuser übernehmen?

Nein. Jetzt fangen die Städte an, Unternehmer zu spielen und Steuergelder zu investieren, um die Immobilien zu kaufen und zugleich die fehlenden Mieter zu ersetzen. Das hat einen liebevollen planwirtschaftlichen Ansatz, den ich nicht teile.

Aber könnte nicht jetzt der richtige Zeitpunkt für neue Konzepte im Handel sein?

Mancher argumentiert so: Endlich geht der filialisierte Einzelhandel und macht Platz für die Individualisten mit ihren kreativen Ideen. Aber wenn diese Individualisten einen nennenswerten Umsatz machen und für Frequenz in den Städten sorgen könnten, dann hätten sie auch vorher schon ihren Platz gefunden. Eine Lösung ist das sicher nicht. Nur wenn der Mieter eine gute Miete zahlen kann, hat der Vermieter auch die Möglichkeit, in die Immobilie zu investieren. Ansonsten wissen wir, wie diese in zehn Jahren aussehen wird.

Vita Raoul Roßmann Der Unternehmer Der 39-Jährige hat im Unternehmen ein duales Studium und danach einen Master an der University of Westminster absolviert. Er ist 2015 in die Geschäftsführung aufgerückt und wurde 2021 Sprecher der Geschäftsführung. Das Unternehmen Sein Vater Dirk Roßmann hat die Drogeriekette Rossmann 1972 gegründet. Das Unternehmen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 13,9 Milliarden Euro. Der Händler hat europaweit mehr als 4700 Filialen und rund 62.000 Mitarbeitende. Die Mehrheit der Anteile am Unternehmen hält mittlerweile Raoul Roßmann.

Was sollten die Kommunen denn dann tun?

Das ist nicht so pauschal zu beantworten, aber viele Städte könnten für Bürger attraktiver werden, wenn sie mehr Orte der Begegnungen schaffen. Hannover beispielsweise hat in der Innenstadt keinen großen Spielplatz, der Familien einen zusätzlichen Anreiz bietet. Es braucht lebenswerte Räume, die anziehend wirken.

Das allein bringt noch keinen neuen Händler.

Für meine Idee, reine Onlinehändler mit monopolistischen Tendenzen stärker zu besteuern, gibt es ja leider keine Mehrheit. Richtig ausgestaltet gäbe eine solche Steuer einen Anreiz für Händler, auch stationäre Geschäfte zu eröffnen. Allgemein werden große Onlineplattformen in Deutschland viel zu vorsichtig angefasst.

Sie spielen damit auf chinesische Billigmarktplätze wie Temu an?

Für Rossmann ist Temu keine direkte Konkurrenz - mir geht es dabei vielmehr ums Prinzip. In Deutschland hat es keine Konsequenzen, wenn ein Unternehmen wie Temu zahlreiche gesetzliche Vorschriften nicht beachtet. In Frankreich hingegen ist das anders, hier sollen Strafgebühren und Werbeverbote für diese Plattformen eingeführt werden.

Und das wäre ein Vorbild für Deutschland?

Warum nicht? Es gibt in Deutschland eine Narrenfreiheit für fragwürdige digitale Geschäftsmodelle. Nehmen Sie X, das frühere Twitter: Immer wieder werden hier Inhalte rechtsradikaler oder verschwörungstheoretischer Natur abgesetzt, ohne Konsequenzen. Und trotzdem sind hier auch viele Bundestagsabgeordnete aktiv. Da fehlt mir ganz klar die kritische Distanz zu einer solchen Plattform.

Die Online-Handelsplattform Temu hat sich in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Herausforderer des Marktführers Amazon entwickelt. © dpa/Hannes P Albert

Was sollte die Politik mit Temu machen?

Wenn Temu die Regeln nicht einhält, sollte es einfach abgeschaltet werden. Jeder Döner-Laden muss schließen, wenn zweimal die Aufsicht kommt und gravierende Verstöße feststellt. Und der reine Onlinehandel unterliegt solchen Vorgaben nicht? Die Politik muss einschreiten, wenn über eine Plattform Produkte verkauft werden, die sich nicht an europäische Standards halten.

Dann muss man ihnen das aber auch nachweisen.

Das ist ja genau der Witz: Wir haben vor ein paar Jahren eine Umfrage unter Gewerbeaufsichtsämtern gemacht, wie viel Prozent ihrer Stichproben stationär stattfinden und wie viele im Onlinehandel. Das Ergebnis: Nur ein Prozent der Proben wird im Onlinehandel entnommen. Es kann gar nicht so viel kontrolliert werden, um hier eine Chancengleichheit herzustellen. Das Einzige, was hilft, ist Abschreckung durch eine konsequente Plattformhaftung und im Zweifel das Abschalten der Plattform.

Angesichts der Entwicklung in den Innenstädten müssten Ihnen doch die Kommunen den roten Teppich ausrollen, wenn Sie eine neue Filiale eröffnen wollen.

Wir profitieren von der Entwicklung, auch weil die Mieten dramatisch sinken. Aber wenn die Frequenzen zurückgehen, trifft uns das auf lange Sicht natürlich auch. Mir macht diese Entwicklung aber insbesondere als Bürger Sorgen. Funktionierende Innenstädte sind öffentliche Räume, die wir in einer Demokratie brauchen.

Könnten Sie sich vorstellen, in Galeria-Häuser zu gehen, die mit den Schließungen frei werden?

Das ist für uns völlig irrelevant. Selbst wenn man nur das Erdgeschoss nehmen würde, wären die Flächen für uns noch zu groß. Wir finden genügend andere, besser geeignete Standorte. Wir haben heute in den Innenstädten mit die beste Flächenproduktivität. Da können wir die Mieten leichter zahlen als viele Textilhändler.

Gefühlt gibt es schon an jeder Ecke einen Rossmann, dm oder Müller. Gibt es für Sie überhaupt weiße Flecken, wo sie noch expandieren können?

Ohne Ende. Ich war letzte Woche beispielsweise in Regensburg und erschrocken, dass es dort in der Innenstadt noch keine einzige Rossmann-Filiale gibt.

Rossmann gehört mit aktuell 4741 Filialen zu den größten Drogeriemarktketten Europas. Allein in Deutschland gibt es derzeit 2881 Filialen. © dpa/Frank Rumpenhorst

Sie haben Ihren Umsatz im vergangenen Jahr um zehn Prozent gesteigert. Das hört sich gut an, aber wie viel davon geht auf Preiserhöhungen zurück?

Ungefähr die Hälfte. Aber auch fünf Prozent Absatzwachstum ist doch ein Erfolg. Ja, die Menschen halten sich zurzeit mit größeren Anschaffungen zurück. Aber Drogerieprodukte sind ungebrochen sehr gefragt. Sie sind der kleine Luxus, den man sich gönnt. Wir sind seit drei, vier Jahren in einem Superzyklus.

Wie lange wird der noch halten?

Das weiß ich nicht. Aber dieses Jahr werden wir in Deutschland noch eine gute Entwicklung haben mit einem hohen einstelligen Wachstum und nur noch geringen Preissteigerungen.

Das heißt, bei Rossmann ist die Inflation vorbei?

Schon im zweiten Halbjahr 2023 Jahr gab es in vielen Bereichen eine deutliche Entspannung. Und mittlerweile gehen bei etlichen Produkten schon die Preise zurück. Das ist auch logisch, wenn Kosten, etwa für Frachtraten oder Rohstoffe, deutlich zurückgehen.

Lebensmittelhändler klagen, dass die Markenhersteller die Preise weiter hoch halten, obwohl die Rohstoffpreise sinken. Ist das bei Drogeriewaren anders?

Da, wo der Wettbewerb groß ist, sinkt der Preis. Bei Markenartikeln in der Körperpflege und Schönheit gibt es aber auch den einen oder anderen Hersteller, der glaubt, er könnte aufgrund seines Erfolges beim Preis jetzt noch was draufsatteln.

Haben Sie auch schon Produkte ausgelistet, wenn die Preisforderungen zu hoch waren?

Das kam schon vor, ja. Das gehört zu unserem Repertoire der Möglichkeiten, uns gegen übertriebene Preissteigerungen zu wehren. Und es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, sich gegen Hersteller durchzusetzen. Zum Beispiel kann man andere Marken oder seine Eigenmarken besser platzieren. Ein Händler ist ja nicht machtlos.

Die Unternehmen brauchen für ihre Investitionsplanung eine klare Perspektive, ob wir in den nächsten drei bis fünf Jahren wieder wettbewerbsfähige Stromkosten bekommen. Raoul Roßmann, Unternehmer

Spüren Sie eine steigende Nachfrage bei Ihren Eigenmarken?

Jedes dritte Produkt, das wir verkaufen, ist mittlerweile eine Rossmann-Marke. Das hat aber nicht nur mit der gestiegenen Preissensibilität der Kunden zu tun. Unsere Marken haben auch immer mehr an Relevanz und Profil gewonnen. Wir haben die Marketingaktivitäten ausgeweitet und das Produktdesign verbessert. Das hat auch dazu beigetragen, dass der Umsatz mit Eigenmarken stärker wächst als mit Marken.

Bekommen die Eigenmarken ein eigenes Markenimage?

Daran arbeiten wir ganz gezielt. Unsere Marke Babydream haben wir im letzten Jahr beispielsweise zum ersten Mal mit einem TV-Spot beworben. Vor Kurzem folgte der nächste für unsere Körperpflegemarke Isana. Unsere finanzielle Lage ist so gut, dass wir den Mut haben, so was mal auszuprobieren.

Wollen Sie den Verkauf Ihrer Eigenmarken auch außerhalb der eigenen Filialen, also online und bei Partnern, ausweiten?

Im Moment wachsen wir in unseren aufstrebenden neuen Märkten wie Türkei und Spanien stark und eröffnen so viele neue Geschäfte wie noch nie. Da sind wir im Moment gefordert, überhaupt den internen Bedarf an Eigenmarkenprodukten zu decken. Aber klar, die Eigenmarken sind für uns auch ein Mittel, um neue Märkte auszutesten. Was wir bereits machen: Durch eine Kooperation mit der Spar Österreich sind wir mit unseren Rossmann-Marken in Österreich, Slowenien, Kroatien und Norditalien, mit Denner in der Schweiz und unter anderem mit Freshippo in China.

Wie hat sich Ihr Gewinn entwickelt?

Wir äußern uns nicht zum Gewinn. Aber im Bundesanzeiger können Sie nachlesen, dass die Entwicklung bis 2022 sehr zufriedenstellend war. Und 2023 war nicht viel schlechter als 2022.

Was tun Sie, um Kostensteigerungen im Griff zu halten?

Wir konnten im vergangenen Jahr beispielsweise 43 Gigawatt Strom einsparen, unter anderem, weil wir in zahlreichen Filialen LED-Beleuchtung eingebaut haben. Hohe Kosten wie zuletzt die stark gestiegenen Strompreise können so auch Innovationstreiber sein und ein Anstoß dafür, Prozesse infrage zu stellen.

Welche Rolle spielt da Technologie?

Wir haben aktuell 200 KI-gestützte Projekte in der Firma, die uns helfen, effizienter zu werden. Bis zum Ende des Jahres wollen wir in rund 1000 Filialen Self-Check-out-Kassen anbieten. Und wir werden weiter die Geschäfte mit elektronischen Preisschildern ausrüsten. Das hilft uns insbesondere an Standorten, wo es schwerfällt, ausreichend Mitarbeiter zu finden. Sie sehen, wir sind nicht arm an Ideen.

Zwar können Kunden in vielen Rossmann-Filialen ihre Produkte bereits selbst scannen und kassieren, eine komplette Automatisierung ist jedoch nicht geplant. © dpa/Julian Stratenschulte

Aber komplett automatisierte Läden ohne Kassen und Personal planen Sie nicht?

Nein, dafür gibt es bisher keine vernünftige Technologie, und das rechnet sich auch nicht, dafür sind die Kosten zu hoch. Außerdem ist es uns wichtig, unseren Kunden einen barrierefreien Einkauf zu ermöglichen. Kunden, die nur mit Bargeld und ohne die Angaben persönlicher Daten zahlen wollen, sind bei uns willkommen – sie könnten ihren Einkauf in einem komplett automatisierten Laden nicht abschließen.

Der größte Teil Ihrer Auslandsmärkte liegt in Osteuropa. Ist da das Wachstumspotenzial am höchsten?

Sicherlich trägt Osteuropa mit seinen zweistelligen Wachstumsraten noch massiv zu unserem Wachstum bei. Aber langfristig kann beispielsweise auch die Türkei für uns ein Erfolgsmodell werden, wenn dort die Entwicklung so anhält.

Deutschland ist beim Wirtschaftswachstum in Europa mittlerweile Schlusslicht. Macht Ihnen das Sorgen?

Aus dem Blick unseres Handelsgeschäfts nicht, das entwickelt sich weiter gut. Aber ich war vergangene Woche auf einem Treffen von Familienunternehmen, da beschrieb jeder Dritte die Lage im Inland als schlecht bis düster.

Was sind die größten Schmerzpunkte?

Die hohen Stromkosten sind eine Belastung für den Standort. Die Unternehmen brauchen für ihre Investitionsplanung eine klare Perspektive, ob wir in den nächsten drei bis fünf Jahren wieder wettbewerbsfähige Stromkosten bekommen. Das andere ist die Bürokratie, gerade die vielen Gesetze vom Lieferkettengesetz bis zur Entwaldungsrichtlinie, die auf EU-Ebene gemacht werden. Mir fehlt da als Unternehmer die Erfolgskontrolle. Keiner weiß, was dieser Zuwachs an bürokratischem Aufwand der Umwelt und der Einhaltung von Menschenrechten wirklich bringt.

Tut die Bundesregierung genug, um den Transformationsprozess der Wirtschaft zu begleiten?

Das Problem ist, dass die FDP mit dem Festhalten an der Schuldenbremse alle Subventionen blockiert, die wir bräuchten, um die Transformation noch zu beschleunigen. Nur so können wir erreichen, dass die großen Industrien, die vom Strompreis abhängig sind, in Deutschland bleiben. Ich begrüße, dass die Regierung sehr stark am Ausbau der erneuerbaren Energien arbeitet. Rossmann begleitet das und startet mit einem eigenen Solarprojekt in Mecklenburg-Vorpommern im Volumen von 20 Millionen Euro. Wir errichten einen Agri-Solarpark und werden zum eigenen Stromversorger für unsere kompletten Filialen. Es gibt kein vergleichbares Projekt im deutschen Einzelhandel.

Herr Roßmann, vielen Dank für das Interview.

Dieses Interview erschien zuerst im Handelsblatt.