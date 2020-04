Nicht nur das digitale Semester startet in dieser Woche – die Unimitglieder treffen sich auch wieder in den Akademischen Senaten: als Telefonkonferenz an der TU, als Videokonferenz an der HU und oldschool als Präsenzveranstaltung an der FU, allerdings im Audimax, um Abstand zwischen den AS-Mitgliedern zu gewährleisten.

Auf der Tagesordnung stehen nicht nur die Folgen der Coronakrise. Es findet sich auch ein Punkt, der in die Zukunft weist. Die Berlin University Alliance (BUA), der in der Exzellenzinitiative erfolgreiche Zusammenschluss der drei Unis und der Charité, soll eine rechtliche Grundlage erhalten.

Ein Landesgesetz soll demnächst die „Kollaborationsplattform“ der BUA ins Leben rufen. Der sperrige Name steht für das Gremium, das den Kern der Allianz ausmachen und die Zusammenarbeit von FU, HU, TU und Charité organisieren soll.

"Corona wird für Hauruckverfahren ausgenutzt"

Dass das in der Krisenzeit geschieht, stößt nicht überall auf Gegenliebe. „Corona wird ausgenutzt, um das im Hauruckverfahren zu beschließen“, ist aus der Professorenschaft zu hören.

Worum geht es in der Sache? Die Plattform wird als eine Körperschaft öffentlichen Rechts gegründet und ist eine gemeinsame Gliedkörperschaft von FU, HU, TU und Charité.

Diskutiert werden dürfte unter den Unimitgliedern erneut die Frage, inwieweit die BUA durch die Plattform nicht doch zu einer eigenständigen Exzellenz-Einheit wird, die über den Unis schwebt.

Senatskanzlei und Uni-Präsidenten haben das immer von sich gewiesen. Auch jetzt sagt Staatssekretär Steffen Krach, die Plattform sei eben kein Dach, sondern eine Einrichtung der Universitäten, die der gemeinsamen Umsetzung der Exzellenzprojekte diene. „Und die Betonung liegt auf dienen.“

Können die Präsidenten über ihre Unis hinweg regieren?

Diskussionsbedarf könnte auch die Steuerung der Plattform aufwerfen. Dem Gesetzentwurf zufolge trifft der Vorstand die Entscheidungen, in dem die drei Unipräsident*innen und der Charité-Vorstandsvorsitzende sitzen. Ihnen steht ein „Wissenschaftlicher Rat“ zur Seite – mit je einem Dekan, einer Vertretung der Senate der Unis sowie je einer Wissenschaftlerin und je einem Nachwuchsforscher der Unis. Nicht berücksichtigt sind Studierende oder nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter.

Könnten die Präsidenten hier quasi über ihre Einrichtungen hinweg regieren?

Krach verweist auf einen Passus, der das Einvernehmen der Unigremien verlangt, sobald sich BUA-Entscheidungen „nicht unerheblich auf wissenschaftsrelevante Belange“ der Partner auswirken. „Die BUA ersetzt also kein Unigremium.“ Kritiker könnten einwenden, dass die Formulierung „nicht unerheblich“ einen Raum zur Interpretation lässt.

Im Parlament nach der Sommerpause

Und was ist mit dem „Hauruckverfahren“? Auch das weist Krach zurück. Für den Gesetzentwurf werde das dafür festgeschriebene Verfahren „selbstverständlich eingehalten“. Es handele sich um einen „sehr transparenten Vorgang“.

Den Unis liege der Entwurf seit dem 6. April vor, die Senatskanzlei habe die Frist zur Stellungnahme um zehn Tage auf den 30. April verlängert. Rückmeldungen aus den Unis würden sorgfältig geprüft. Danach gehe der Gesetzentwurf in den Senat. Krachs Ziel ist ein Termin vor der Sommerpause. Nach der Sommerpause könnte das parlamentarische Verfahren starten, wozu eine erneute Anhörung von Univertretern gehören wird.