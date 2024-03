Hört der große Werbebruder mit? Handy-Gespräche als Datenquelle für personalisierte Anzeigen

Viele Menschen haben das schon erlebt: Sie unterhalten sich mit Freunden über ein exotisches Urlaubsziel, ein ungewöhnliches Produkt oder eine spezielle Krankheit und kurz darauf ploppen im Internet Anzeigen zu genau diesem Thema auf. Seit langem gibt es daher den Verdacht, dass über das Handymikrofon Gespräche mitgehört werden und Firmen auf dieser Grundlage passende Werbung ausspielen.

Bei einer Anhörung im US-Senat wurde Mark Zuckerberg schon 2018 gefragt, ob sein Unternehmen Audioaufnahmen der Nutzer entsprechend verwende. Der Facebook-Chef wies dies als „Verschwörungstheorie“ zurück.

Daueraktive Handy-Mikrofone

Doch der Verdacht blieb. Schließlich sind grundsätzlich die Mikrofone vieler Smartphones permanent aktiv, da Sprachassistenten auf Signalwörter und Fragen warten. Beweise dafür, dass so heimlich Gespräche für Werbezwecke analysiert werden, gab es bislang nicht.

Doch vor einigen Wochen sorgte eine US-Firma mit genau einem solchen Angebot für Aufsehen. „Mit unserer Active Listening-Technologie erhalten Sie wöchentlich eine Liste mit qualifizierten Kunden, die ihren Bedarf an Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Produkt geäußert haben“, warb die Cox Media Group. „Durch die Einbeziehung und Analyse von Kundendaten aus Gesprächen, die über intelligente Geräte geführt werden, können wir genau feststellen, wo und wann Kunden am ehesten auf Anzeigen reagieren.“

Frequenzillusion Dafür, dass „plötzlich“ bestimmte Werbeanzeigen zu Themen, über die man gesprochen hat, aufzutauchen scheinen, gibt es auch eine psychologische Erklärung: Als „Frequenzillusion“ bezeichnete der US-Linguist Arnold Zwicky das Phänomen schon 2005: Laut dem Stanford-Professor ist sie Folge einer selektiven Wahrnehmung: Wir alle filtern ständig, was wir sehen. Sobald man aber beispielsweise durch ein Gespräch etwa für ein neues Modewort sensibilisiert ist, hört man es auf einmal überall, beziehungsweise man nimmt es bewusster wahr als zuvor.

Dann nahm die Firma, die nach eigenen Angaben 52 Millionen Kunden pro Woche erreicht, den Text aus dem Netz. Sie versicherte gegenüber US-Medien, sie würde selbst keine Unterhaltungen abhören und hätte keinen Zugriff darauf. Allerdings nutze sie „Produkte von Drittanbietern“, die aus diversen Nutzer-Datensätzen gespeist würden.

Auch in dem ursprünglichen Werbetext hatte Cox Media darauf verwiesen, dass die „wachsende Fähigkeit, auf Mikrofondaten auf Geräten wie Smartphones und Tablets zuzugreifen“, es den Technologiepartnern ermögliche, Sprachdaten während der Gespräche zu sammeln und zu analysieren.

Punktuelle Nutzung denkbar

„Die Behauptungen haben mich natürlich aufhorchen lassen“, sagt Philip Raschke von der TU Berlin. Der Wissenschaftler hat schon vor fünf Jahren eine Studie zur Frage „Hört mein Telefon mit?“ veröffentlicht. Aus technischer Sicht habe sich hinsichtlich der Machbarkeit seither wenig geändert.

„Ein aktives Abhorchen des Mikrofons ist eher unwahrscheinlich“, sagt Raschke. Denn der Zugriff aufs Mikrofon des Smartphones für Apps sei sehr restriktiv und ein unbemerktes „Einschalten“ nicht so einfach zu realisieren. Zumal dies immer visuell sichtbar gemacht werde. Eine unbemerkte Anwendung in der breiten Masse hält er daher für „sehr unwahrscheinlich“.

Es gibt einen florierenden Markt für alle möglichen Datenformate, und Voice-Recordings gehören definitiv dazu. Philip Raschke, Computerwissenschaftler von der TU Berlin

Trotzdem geht der Forscher davon aus, dass punktuell auch Gesprächsaufnahmen schon für Werbezwecke genutzt werden. „Es gibt einen florierenden Markt für alle möglichen Datenformate, und Voice-Recordings gehören definitiv dazu“, sagt Raschke. Vor allem werbefinanzierte Drittanbieter-Apps würden sich in den Geschäftsbedingungen (‚Terms and Conditions‘) die Einwilligung der Nutzer holen, Sprachaufzeichnungen für Werbezwecke verarbeiten oder an Dritte verkaufen zu dürfen.

„Daher ist es immer wichtig zu überprüfen, welche Berechtigungen eine App fordert“, sagt Raschke. Das gelte insbesondere dann, wenn diese Zugriff auf das Mikrofon möchten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der ganz überwiegende Teil der Werbeanzeigen wird bislang jedoch auch nach Raschkes Einschätzung auf Grundlage klassischer Trackingmethoden ausgespielt. Die Datensammlungen sind so umfangreich, dass sie in vielen Fällen die personalisierte und oft passgenaue Werbung erklären, ohne dass dafür auch nur ein gesprochenes Wort ausgewertet wurde.

Die Werbeindustrie sammelt ständig Daten, um dafür sogenannte Persönlichkeitsprofile zu erstellen, auch sensible, wie zu Gesundheit, Glaube, politischer Einstellung oder den Finanzen, sagt der Datenschutz-Experte Christian Bennefeld. Er hat vor Jahren selbst in der Branche gearbeitet, sich dann aber auf die Entwicklung von Anwendungen zum Blockieren solcher Tracking-Methoden spezialisiert.

Weiß nicht nur der Gesprächspartner, wie es der Person am anderen Ende geht? © imago/Westend61/Alena Kuznetsova

Das Sammeln dieser Daten geschehe beispielsweise über unsichtbare Tracking-Elemente, die auf den Webseiten untergebracht sind, erklärt Bennefeld. „Die stecken in sichtbaren Bildern, Grafiken, Werbeanzeigen und können von einer dritten Partei kommen. Dadurch gibt es eine direkte Kommunikation des Browsers zu der dritten Partei – und so werden zahlreiche Daten Website-übergreifend für Persönlichkeitsprofile gesammelt.“

Das Cookiebanner nervt mehr als es hilft

Technisch gibt es verschiedene Möglichkeiten für dieses Website-übergreifende Tracking. Eine Möglichkeit ist, die IP-Adresse. Sie ist zwar dynamisch, ändert sich aber in der Regel nur alle paar Monate. Tracking funktioniere, sagt Bennefeld, aber auch über Cookies, die im Browser abgelegt werden und eine eindeutige Werbe-ID für Smartphones haben. Auch für das sogenannte Retargeting, bei dem Onlineshops Anzeigen zu Produkten schalten, die sich Nutzer zuvor angesehen, aber nicht gekauft haben, funktioniert über Cookies.

8,58 Milliarden Handyverträge waren 2022 laut International Telecommunication Union aktiv. Die Zahl ist höher als die der Erdbewohner.

Mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wollte die EU der Industrie das Datensammeln schwerer machen und für mehr Transparenz sorgen. Allerdings ploppen nun beim Öffnen der Seiten Cookiebanner für eine Einwilligung auf, derer die meisten Menschen überdrüssig sind. Über eine ergänzende Regelung zu Cookiebannern konnten sich die EU-Staaten, auch auf Druck der Werbeindustrie, seit sieben Jahren nicht einigen.

Reine Heuchelei. Christian Bennefeld, Internetsicherheits-Experte, über Datenschutz als angeblichen Grund Googles, sich von „Third-Party-Cookies“ verbaschieden zu wollen.

Doch nun sogt das Ende der sogenannten Third-Party-Cookies für Wirbel in der Branche. Denn zwar sind Cookies generell für das Internet unverzichtbar. Sie geben ihm sozusagen ein Gedächtnis.

Third-Party-Cookies aber werden genutzt, um Besuchern Website-übergreifend zu folgen. Schon vor einigen Jahren haben Browser wie Mozillas Firefox oder Apples Safari diese Cookies deaktiviert. Nun soll auch der mit Abstand meistgenutzte Browser Google Chrome – mit einem weltweiten Marktanteil von rund 65 Prozent – folgen.

Ende der „Third Party“-Party?

Dass auch Google nun die Third-Party-Cookies abschalte, sagt Bennefeld, sei das, was die Industrie wirklich fürchte. Datenschutz allerdings sei nur ein Deckmantel für Google, die Angabe dieses Grundes „reine Heuchelei“. Es gehe vielmehr „um die Stärkung der eigenen Position im Werbemarkt.“

Denn Google hat wie auch die anderen Tech-Konzerne im Markt eine ganz andere, einfache und aufgrund der Zustimmung völlig datenschutzkonforme Möglichkeit des Trackings: den Log-in. Das machen auch andere Tech-Riesen wie Meta oder Microsoft so. Überhaupt brauchten die großen Unternehmen keine Cookies mehr, sagt Bennefeld, weil sie primär über den Log-In ihrer Apps tracken. „Das geht in der Regel auch geräteübergreifend, was mit anderen Technologien nicht möglich ist. Durch die zahlreichen Dienste dieser großen Tech-Konzerne, die auf Millionen von Websites verbaut sind, gibt es ganz andere Möglichkeiten, ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen.“