„Newsweek“ über Berlins Universitätskrankenhaus Charité zählt in diversen Fächern zu den weltbesten Kliniken

Das unter Ärzten und Klinikmanagern renommierte US-Magazin „Newsweek“ hat die Berliner Charité in diversen Fachbereichen als besonders gut ausgezeichnet. Wie die landeseigene Universitätsklinik am Donnerstag mitteilte, schnitten Neurochirurgie, Neurologie, Kardiologie sowie Onkologie besonders gut ab.

Man liege in allen Fachgebieten unter den weltweit Top 100 der spezialisierten Kliniken 2024, sagte Charité-Vorstandschef Heyo K. Kroemer, in den meisten Disziplinen sogar unter den besten 30 Fachkrankenhäusern.

Im vergangenen Jahr war die Charité fächerübergreifend von „Newsweek“ zum fünftbesten Krankenhaus der Welt gewählt worden. Den ersten Platz von den 250 Plätzen des allgemeinen Klinik-Rankings belegte für 2022 wiederholt die Mayo Clinic im US-Bundesstaat Minnesota.

Für die aktuelle, auf Fachbereiche spezialisierte Liste hatten „Newsweek“ und das „Statista“-Portal weltweit 300 Top-Kliniken in zwölf Disziplinen untersucht. Es ging dabei nicht um eine Gesamtnote, sondern um die Reputation in den einzelnen Disziplinen. Nachfolgend zeigt der Tagesspiegel eine Auswahl der Rangplätze: Onkologie: Platz 11, Kardiologie: 6, Pädiatrie: 27, Endokrinologie: 14, Gastroenterologie: 17, Orthopädie: 5, Neurologie: 4, Neurochirurgie: 3.

Entscheidend für die Platzierung einer Klinik ist das internationale Renommee der Einrichtung innerhalb der Branche, also der Eindruck, den die weltweit befragten Mediziner von einem Krankenhaus haben. Dabei liegen Kliniken, deren Name wegen ihrer gut vernetzten Ärzten in anderen Staaten bekannt sind, meist vorn.

An der landeseigenen Charité arbeiten samt Tochtergesellschaften 21.000 Beschäftigte: Europas größte Hochschulklinik betreibt 3100 Betten und versorgte im Jahr 2022 mehr als 126.000 stationäre sowie fast 740.000 ambulante Fälle. Der Gesamtumsatz im vergangenen Jahr betrug 2,3 Milliarden Euro.

Einen Link zum Newsweek-Ranking finden Sie hier: https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-specialized-hospitals-2024