Die Reproduktionszahl R ist wieder auf 1,0 gestiegen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht das Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. In der Konsequenz bedeutet das, dass ein Infizierter in Deutschland im Schnitt eine weitere Person ansteckt.

Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei 3, am 16. April hatte das RKI den Wert auf 0,7 geschätzt. In den vergangenen Tagen lag er laut Schätzung bei 0,9 - jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite. RKI-Leiter Lothar Wieler präzisierte am Dienstag in Berlin, dass der Wert von 0,96 auf 1,0 aufgerundet wurde.

Während R die Dynamik des Infektionsgeschehens beschreibt, sei es aber wichtig, die Zahl nicht losgelöst von anderen Faktoren zu betrachten, betonte Wieler. Denn über die tatsächlichen Fallzahlen sagt der Faktor nicht aus. "R ist nur eine Messzahl von vielen", so Wieler.

Die Basisreproduktionszahl R0 gibt in der Infektionsepidemiologie an, wie viele Andere ein Infizierter ohne Gegenmaßnahmen durchschnittlich ansteckt, wenn niemand immun ist. Die Angaben für das neuartige Coronavirus gehen von 2 bis etwas über 3 bei einer ungebremster Ausbreitung. Die effektive Reproduktionszahl R gibt an, wie viele Andere ein Infizierter ansteckt, nachdem Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen wurden oder ein Teil der Population bereits immun ist.

Politiker und Experten des RKI haben als Ziel ausgegeben, die Ansteckungsrate langfristig unter einen Wert von 1,0 zu drücken, um die Pandemie nachhaltig einzudämmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte vorvergangenen Mittwoch auf einer Pressekonferenz vorgerechnet, welche verheerende Wirkung eine höhere Reproduktionszahl zur Folge haben würde.

Bei einer Reproduktionszahl von 1,1 ab Mitte April sei Deutschland im Oktober an der Grenze der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems, bei 1,2 sei die Belastungsgrenze schon im Juli erreicht, so die Rechnung der Bundeskanzlerin.

Schätzung von R beruht auf sogenanntem Nowcasting

Da die gemeldeten Covid-19-Fallzahlen nicht vollständig sind und mit Verzögerung eintreffen, versucht das RKI, den aktuellen Verlauf des Infektionsgeschehens durch ein sogenanntes Nowcasting zu modellieren. Seit dem 15. April publiziert das Institut diese Berechnungen.

"Das Nowcasting erstellt eine Schätzung des Verlaufs der Anzahl von bereits erfolgten SARS-CoV-2-Erkrankungsfällen in Deutschland unter Berücksichtigung des Diagnose-, Melde- und Übermittlungsverzugs", heißt es in einem Epidemiologischen Bulletin des RKI. Die Reproduktionszahl R wird auf Basis des Nowcastings geschätzt.

Das RKI meldet am Dienstag (Stand 8 Uhr) 156.337 Fälle in Deutschland, das ist eine Differenz von 1144 zum Vortag. Dieser niedrige Wert lässt sich aber möglicherweise auch auf Meldeverzögerungen vom Wochenende zurückführen.

Für Deutschland trägt auch der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland aktuell mehr als 158.000 nachgewiesene Infektionsfälle und ein 7-Tage-Mittel von 1727 Neuinfektionen. (Tsp, dpa)