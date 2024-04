Vorsitzende des Ethikrats über Pandemie-Folgen „Das Land hat eine traumatische Erfahrung gemacht“

Frau Buyx, vor einem Jahr hat die Bundesregierung die letzten Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen lassen. Im Mai 2023 hob die Weltgesundheitsorganisation dann den weltweiten Corona-Gesundheitsnotstand auf. Warum ist es wichtig, sich jetzt noch mit der Pandemie zu beschäftigen?

Wir haben das schon ein bisschen vergessen, aber es war nicht nur eine ungeheure Krise im Gesundheitssystem, sondern wohl die tiefgreifendste gesellschaftliche Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Nichts zuvor hat derart stark in unser aller Alltagsleben eingegriffen. Danach sind wir weitgehend zur Tagesordnung übergegangen, weil sofort die nächsten Herausforderungen kamen. Das kann nicht gesund sein, und die Folgen spürt man noch immer. Zusammenhalt und Vertrauen in viele Institutionen haben gelitten, Debatten sind toxischer geworden. Hass, Drohungen und extreme Positionen haben zugenommen. All das setzt sich jetzt fort.

Vor wenigen Wochen gab es Streit um das Vorgehen des Robert-Koch-Instituts (RKI), also der Behörde, die in der Corona-Pandemie wissenschaftliche Erkenntnisse zusammentragen sollte, um die Regierung zu beraten. Das Onlinemagazin „Multipolar“, eine Internetseite mit Hang zu Verschwörungsmythen, hatte die Herausgabe der Protokolle des Corona-Krisenstabs im RKI eingeklagt. Wieso diese Geheimnistuerei des RKI?

So würde ich das nicht beschreiben. Es gibt rechtliche Regeln, eine Behörde muss ihre Mitarbeiter schützen, es gibt Betriebsgeheimnisse. Und: Was damals gesagt wurde kann heute völlig aus dem Kontext gerissen werden.

Aber war das Vorgehen des RKI klug?

Es war kommunikativ nicht hilfreich, weil der Eindruck entstanden ist, dass es etwas zu verstecken gibt. Es ist trotzdem nachvollziehbar.

Einigkeit herrscht darin, dass der Umgang mit Kindern und Jugendlichen nicht gut gelaufen ist. Sie selbst haben es als Versäumnis des Ethikrats benannt, die Situation der jungen Menschen bis 2022 nicht genug zu berücksichtigen. Wie konnte es dazu kommen?

Nach dem ersten Lockdown gab es erste Einschätzungen von Kinderpsychologen und -psychiatern. Die haben gesagt, dass laut erster Untersuchungen zum ersten Lockdown die jungen Menschen recht gut durchgekommen sind, was auch gar nicht überraschend war.

Warum?

Kinder sind anpassungsfähig, und der erste Lockdown dauerte „nur“ sieben Wochen. Vielleicht etablierte sich in der Gesellschaft dadurch ein wenig die Wahrnehmung: „The kids are alright“. Aber je länger die Pandemie andauerte, desto mehr waren viele durch die Einschränkungen, den mangelnden Kontakt, aber auch durch die Erfahrung der Pandemie an sich belastet. Die Effekte auf die psychische Gesundheit bei den Jüngeren zeigen sich in Ländern mit sehr unterschiedlich strengen Maßnahmen, das scheint also nicht nur an den Maßnahmen zu hängen, sondern auch am Leben in der pandemischen Situation.

Es gab verschiedene Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass es unausgewogen ist, wenn die Schulen zu sind und die Büros offen, auch ich selbst. Zu den Hochaltrigen, die in den Pflegeheimen über Monate isoliert lebten und einsam starben, hat der Ethikrat eine Ah-hoc-Empfehlung herausgegeben. Zu den Jungen haben wir uns aber erst Ende 2022 geäußert. Wir haben das bedauert, mit dem heutigen Wissen würden wir das wohl anders machen.

Es gab nie die eine richtige Entscheidung, die unproblematisch war. Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Schon früh in der Pandemie war klar, dass das Virus für Kinder und Jugendliche nicht sehr gefährlich ist. War es überhaupt ethisch gerechtfertigt, sie zum Schutz der Älteren zu isolieren?

Wie viel Kinder zum Infektionsgeschehen beitragen, war lange unklar. Und natürlich gab es auch Kinder, die selbst gefährdet waren, wegen Vorerkrankungen. Aber zum ethischen Punkt: Es gehört zu unseren Grundüberzeugungen, dass wir uns alle in dieser Gesellschaft gegenseitig schützen, und da gehören die Kinder dazu. Auch sie können dazu beitragen, die Verbreitung eines Virus einzudämmen; auch die Jungen können solidarisch sein – und wollen das ja auch oft. Die Frage ist dann aber, wie viel man ihnen zumutet.

Im Rückblick lag die Priorität bei uns wohl eher auf Arbeit und Wirtschaft, das Land sollte am Laufen gehalten werden. Das ist durchaus nachvollziehbar. Doch eine der wesentlichen Lehren ist, dass man die Jüngeren nicht so stark belasten darf wie die älteren Generationen, dazu haben wir uns auch geäußert.

Ist es nicht gefährlich, solche Schlussfolgerungen zu ziehen – und zum Beispiel nie wieder Schulen zu schließen? Das Virus der nächsten Pandemie könnte anders und vielleicht gerade für die Jüngeren gefährlich sein.

So ein kategorisches „nie wieder“ kann es nicht geben, das wäre nicht klug. Überhaupt ist das ein Punkt, der in der Debatte manchmal untergeht: Anzuerkennen, dass sich verändernde Umstände natürlich bedeuten können, dass man veränderte Schlüsse zieht. Nach meinem Eindruck haben wir schon wieder ein Stück weit vergessen, welch dynamisches Geschehen das damals war.

Immer wieder gab es neue Virusvarianten, bei denen zunächst nicht klar war, wie ansteckend oder wie krankmachend sie sind und wie die Impfstoffe wirken. Man redet heute über bestimmte Maßnahmen, aber es waren ja ganze Pakete von Maßnahmen und jede einzelne davon bedeutete eine Abwägung. Die Lage war wirklich extrem kompliziert. Und es gab eigentlich nie die eine richtige Entscheidung, die unproblematisch war. Stattdessen musste das geringste Übel gewählt werden.

Ein Großteil der Menschen, die damals auf den Intensivstationen lagen, waren nicht geimpft. Das war ein Gerechtigkeitsproblem. Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Es sind eher Erwachsene, die auf die Pandemie mit besonderem Groll zurückblicken. Dazu gehören Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Politik, Medien und Gesellschaft haben viel Druck ausgeübt – wie kam es dazu?

Als die Impfkampagne Anfang 2021 begann, wurde monatelang darüber geredet, dass es zu wenig Impfstoff gab. Es wurden Vorwürfe laut, dass nicht genug eingekauft worden war, über Ungerechtigkeiten in der Priorisierung, über unzureichende Organisation wurde viel berichtet und geredet. Gefühlt alle wollten zu dieser Zeit einen Impftermin.

Am 7. Juni wurde die Priorisierung aufgehoben, die Lage entspannte sich etwas. Und dann auf einmal, so ab September, lag innerhalb kürzester Zeit der Fokus sehr stark auf den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten. Das ist sehr schnell umgeschlagen, in Berichterstattung und öffentlicher Diskussion. Das wäre interessant, im Rückblick genauer anzuschauen und besser zu verstehen.

War der Druck gerechtfertigt? Klar war schon zu dieser Zeit, dass die Impfung zwar gut vor schweren Verläufen, aber nur unzureichend vor einer Ansteckung schützte.

Es war die Zeit der Deltavariante, und zu der Zeit hat die Impfung die Ausbreitung deutlich verringert, dafür gibt es gute Evidenz. Das hat sich mit Omicron verschlechtert. Als der zweite Winter der Pandemie begann, gab es im Raum München streckenweise auf 100 Kilometer kein freies Bett mehr für Schlaganfallpatienten. Wer einen Schlaganfall hatte, musste weit gefahren werden, das ist nicht gut fürs Gehirn.

Es musste über die Verlegung schwerkranker Menschen von einem Bundesland ins andere nachgedacht werden, teils ist das ja auch passiert. Und ein Großteil der Menschen, die damals auf den Intensivstationen lagen, waren nun einmal nicht geimpft. Das war ein Gerechtigkeitsproblem, das haben wir vom Ethikrat auch beschrieben.

Vereinzelt gab es Menschen, die durch die Impfung erkrankten oder sogar starben. Ist es nicht menschlich, wenn einen das erschreckt?

Klar, erschrecken ist menschlich, aber das Risiko, durch das Virus zu sehr krank zu werden oder zu sterben, war zu jedem Zeitpunkt sehr viel größer. Impfschäden sind sehr seltene Ausnahmen. Die rationale Entscheidung war immer, sich impfen zu lassen. Das zu tun ist aber auch eine Frage des Vertrauens in Wissenschaft und Behörden. Wenn ich den Fachleuten etwa vom Paul-Ehrlich-Institut die Zahlen nicht glaube, dann wird es schwierig.

Wie konnte es zu der Polarisierung kommen?

Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich das bis heute nicht – warum sich Menschen nicht impfen lassen wollten. Ich kann es mir nur mit den vielen Fehlinformationen erklären, die zirkulierten. Es gab eine regelrechte „Infodemie“ aus Fake News und Verschwörungstheorien. Heute weiß man, dass da die üblichen Verdächtigen unterwegs waren, die so etwas verbreiten, russische Bots, bekannte Verschwörungsunternehmer und so weiter. Das ist ein Jammer.

Impfungen gehören zu den wirklich großen medizinischen Errungenschaften, wegen denen wir unter anderem heute viel länger leben als die Menschen früher. Wir vom Deutschen Ethikrat haben schon 2019 eine moralische Verpflichtung gesehen, sich impfen zu lassen, schon vor der Pandemie. Aber noch heute bekommen wir regelmäßig Hass-Emails im Zusammenhang der Impfungen.

Sie haben auch persönlich viel Hass und Bedrohung erfahren. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Man gewöhnt sich an vieles, aber manchmal nimmt es mich schon mit. Ich habe vor einiger Zeit eine Veranstaltung gehabt und da haben mich Leute richtig angebrüllt. „Sie haben über uns geredet wie über Tiere!“, wurde mir dort vorgeworfen. Ich war baff, weil ich dachte, dass ich eigentlich immer recht moderat spreche. Es ging um einen Satz von mir, der völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde.

Welcher war das?

Ich hatte einmal gesagt: „Jede Impfdosis muss in einen Arm.“ Es ging um die Situation am Anfang der Impfstrategie, wenn an einem Tag nicht genügend Menschen aus der richtigen Priorisierungsgruppe in einem Impfzentrum auftauchten. Da habe ich gesagt, dass man dann Menschen impfen sollte, die das gern hätten, bevor man die Impfdosen wegschmeißt. Und nun standen Menschen vor mir, die wirklich glauben, ich hätte über sie wie über Tiere geredet. Das ist nicht einfach. Aber irgendwie müssen wir es schaffen, wieder miteinander zu reden.

Was ist dafür nötig?

Es ist eigentlich vermessen, wenn ich mich dazu äußere, als jemand die ein Gremium geleitet hat, das in der Pandemie beraten hat. Aber ich sage dennoch, und schon lange, drei Schritte sind notwendig: Aufarbeiten, lernen, heilen. Bei der Aufarbeitung muss man sich anschauen, wie der damalige Wissensstand war, über welche Faktoren nachgedacht wurde. Das muss man dann kontrastieren mit dem heutigen Wissen. So kann man lernen, was verhältnismäßig war, was zu streng oder was auch zu spät kam.

Ich glaube, es gibt Menschen, die kann man nicht versöhnen. Alena Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats

Wie kann eine Heilung gelingen?

Im Prinzip hat das Land eine traumatische Erfahrung gemacht, die wir verarbeiten müssen. Das ist nicht meine Expertise, aber es gibt historische Beispiele wie Versöhnungskommissionen, verschiedene symbolische und auch ganz praktische Dinge. Im Stuttgarter Raum gab es zum Beispiel ein Projekt, das heißt „Well.come.back“. Stiftungen, Vereine, Unternehmen und Kommunalpolitik haben sich zusammengeschlossen und ein Aktionsbündel für junge Menschen geschnürt, von Sportveranstaltungen, über verschiedene Kurse und Coachingangebote bis hin zu Aktionstagen um Danke zu sagen.

Wer der Regierung Übergriffe vorwirft, den wird man mit solchen Aktionen nicht versöhnen können.

Ich glaube, es gibt Menschen, die kann man nicht versöhnen, weil sich die Verletzungen aus der Pandemie – die es ohne Zweifel gab – mit anderen Dingen in ihrer individuellen Biografie verbinden. Bei anderen lohnt es, zuzuhören und anzuerkennen, dass Gefühle berechtigt sein können. Man kann, was uns da zugestoßen ist, vielleicht nicht wieder gut machen, aber man kann versuchen zu verstehen und gemeinsam darüber zu sprechen.

Im Klinikum rechts der Isar in München gab es eine Kunstausstellung zur Erfahrung der Pandemie. Sie war ein Ort der Begegnung, des Innehaltens und der Trauer. Da war etwa ein Spiegel, in dem man sich angucken konnte und sich erinnern: Wie war das damals? Man konnte auf den Spiegel seine Verluste, seinen Schmerz aufschreiben und ich weiß aus Gesprächen mit Leuten, die dorthin gegangen sind, dass es ihnen geholfen hat: „Das war schlimm und ich habe gelitten”. Und gleichzeitig konnte man dort auch dankbar sein, etwa für Hilfe im Krankenhaus. Das haben auch viele zum Ausdruck gebracht.

Sie haben Ihre Magisterarbeit in Philosophie über Verteilungsgerechtigkeit im Gesundheitswesen geschrieben: Was tun, wenn es zu wenige Beatmungsgeräte und Intensivbetten für zu viele Kranke gibt? Hat die Theorie Sie auf die Realität vorbereitet?

Weil die Kollegen und ich im Ethikrat uns in der Theorie mit vielen grundsätzlichen Fragen beschäftigt hatten, waren wir schnell sprechfähig. Die erste Empfehlung des Ethikrats haben wir am 27. März 2020 veröffentlicht. Das ging nur, weil viele von uns einiges vorher schon einmal in der Theorie durchdacht hatten, zumindest so ähnlich. Aber als der Chef der Intensivmedizin in München im April 2020 sagte: „Es ist absolut alles voll, wenn noch mehr kommen, dann müssen wir anfangen zu triagieren“– das war doch eine irre Erfahrung.

Ich konnte auch nicht vorhersehen, wie lang die Pandemie dauern würde. Und ich hätte gedacht, wir kriegen manche Sachen besser hin. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Leute ernsthaft glauben, dass man sich gegen ein Virus ein Bleichmittel injizieren soll. Auf sowas war ich definitiv nicht vorbereitet.